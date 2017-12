Starostům Hlučínska vadí outletové centrum

Na sněmu Sdružení obcí Hlučínska starostové upozorňovali hlavně na nedostatečné dopravní napojení.

Jedním z bodů programu sněmu Sdružení obcí Hlučínska bylo i projednání výstavby outletového centra v Ostravě. Obchodní centrum Outlet Arena Moravia by měla brzy začít stavět developerská firma TK Development. Stavební povolení má již od konce listopadu. Outletové centrum by mělo vzniknou za mostem přes Odru ve směru z Petřkovic na Ostravu napravo od Hlučínské ulice.

Podle předsedy Sdružení obcí Hlučínska Herberta Pavery plánuje developer i vybudování světelné křižovatky za mostem. „My, kteří jezdíme pravidelně do Ostravy víme, jak to tady vypadá, když je špička. Pokud by tady vznikla nová světelná křižovatka, tak to tu bude naprosto ucpané,“ zmínil Herbert Pavera. Jediné schůdné řešení by podle něj mohlo být v tom, že z Petřkovic by byl odbočovací pruh doprava.

Jak starosta Herbert Pavera dále zmínil, určitě by nebyl žádoucí výjezd zpátky do křižovatky.

V diskusi se k plánované výstavbě outletového centra vyjádřil například Jiří Jureček z Hošťálkovic. „Pro mě není problém samotného outletového centra. Největší faul vidím v tom, že investor TK Development tiše prezentuje, že u centra bude sjezd na dálnici a on tam přitom nebude,“ uvedl Jiří Jureček s tím, že zmíněný sjezd z dálnice ŘSD nepovolilo, protože ho blokuje pro napojení na budoucí přeložku silnice I/56. Výstavba tohoto obchvatu Hlučína a dalších měst silnice je však zatím v nedohlednu.

Starosta Hlučína Pavel Paschek vybídl k tomu, aby členové Sdružení obcí Hlučínska byli aktivní.

„Výstavba outletového centra úzce souvisí s dopravou a obchvatem. Měli bychom v tomto směru být hodně aktivní, možná aktivnější než dosud. Navrhuji, abychom jednak zaujali negativní stanovisko k tomuto dopravnímu napojení, co se týče outletového centra,“ uvedl Pavel Paschek a navrhl také vytvoření komise, které dostane pověření od SOH a neustále bude tlačit na kraj a společně s krajem na Ministerstvo dopravy, ať se projeví, že pro obce ležící na silnici I/56 je obchvat nutností. Podle starosty Hlučína tento ochvat chybí například v dlouhodobém plánu na budování dálniční sítě do roku 2050.

Starosta Ludgeřovic Daniel Havlík byl také pro vyvíjení tlaku na to, aby bylo zprovoznění napojení na dálnici z kruhové křižovatky. Ptal se také na to, zda za nějakých dvacet třicet let, když by došlo k výstavbě obchvatu Hlučína a dalších obcí, ještě outletové centrum na místě vůbec bude. „Tlačme za každou cenu na napojení na kruháč,“ dodal Daniel Havlík. Podle něj je potřeba mít dvě přístupové cesty k o obchodnímu centru, například i důvodu hladkého průjedu vozidel integrovaného záchranného systému. „Budeme trvat na tom, aby ŘSD vyřešilo napojení outletového centra na kruhový objezd,“ doplnil Daniel Havlík.

Starostové ze Sdružení obcí Hlučínska se shodli na tom, že mají vážné obavy, že výstavba nové světelné křižovatky pro nové Outletové centrum v blízkosti mostu přes řeku Odru a světelné křižovatky ulic Slovenská a Hlučínská výrazně zkomplikuje již tak složitou dopravu na silnici I/56 mezi ul. Slovenskou a Ostravou-Petřkovicemi. O svých obavách budou informovat město Ostravu, kraj i Ředitelství silnic a dálnic, stejně jako developerskou firmu. Sdružení také nedoporučilo výstavbu světelné křižovatky na silnici I/56 pro outletové centrum. Požaduje také, aby za mostem přes řeku Odru byl pouze odbočovací pruh pro odbočení vpravo k Outletovému centru ze strany od Ostravy Petřkovic.

Sdružení obcí Hlučínska také trvá na tom, aby oboustranný příjezd do Outletového centra byl z kruhové křižovatky u dálnice D47, a to již i pro zahájení samotné výstavby outletového centra. Schválit pověření Radu SOH, aby učinila případné právní kroky v souvislosti s plánovanou výstavbou nového Outletového centra a světelné křižovatky na I/56 u mostu přes řeku Odra, pokud to bude možné.