/ON-LINE DRAŽBA/ Opavský a hlučínský deník ve úzké spolupráci s organizátory Street game festivalu, který se uskuteční v sobotu 15. června v Kylešovicích, pořádá charitativní dražbu sportovních relikvií na podporu Matyáška Tazbirka, který se odmala musí vyrovnávat s následky dětské mozkové obrny.

„I když Matymu do cesty vstoupila nemoc, která mu znemožňuje sportovat jako jeho vrstevníci, je bojovník a nikdy se nevzdává. My Matyho už dlouhou dobu podporujeme a snažíme se dopřát mu co nejvíc radosti a zábavy ze života. Co všechno už náš malý a statečný kamarád dokázal, můžete vidět na webu www.matytodokaze.cz,“ říká za organizátory Jan Černý.