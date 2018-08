Stavba outletového centra zkomplikuje dopravu na Hlučínské ulici

Outletové centrum s levným značkovým oblečením, které má být otevřeno letos v listopadu u dálnice D1 v Ostravě-Přívoze, dostává konkrétní podobu. Rýsuje se také velké parkoviště s kapacitou až osmi set míst.

Současně probíhají i stavební úpravy jediné příjezdové komunikace Hlučínské ulice, ve které vzniknou odbočovací a připojovací pruhy a také světelná křižovatka u mostu přes řeku Odru.

Řidiče ještě během prázdnin zřejmě čekají komplikace.

„Provoz bude omezován podle platného dopravně inženýrského opatření v koordinaci s Policií České republiky. Je nutné počítat s dočasnými uzavírkami pruhu. Po nezbytně nutnou dobu bude dosazen semafor pro řízení kyvadlové dopravy,“ uvedl Roman Vachta, projektový manažer investorské společnosti TK Development, který reagoval i na obavy motoristů z celkového uzavření komunikace.

„Snažíme se udělat maximum, aby k celkovému uzavření ulice, které by případně nastalo pouze v nočních hodinách, nedošlo,“ vysvětlil Vachta.

DRUHÉ NAPOJENÍ

Kolem outletového centra bylo v minulých měsících hodně rušno. Poté, co vyšlo najevo, že středisko nemá schválené druhé napojení z dálniční křižovatky, ostře zareagovalo Sdružení obcí Hlučínska v čele s jeho předsedou Herbertem Paverou.

„Bojíme se kolapsu. Hlučínská ulice již nyní v době dopravní špičky zažívá krizové situace. Po otevření outletového centra s jediným napojením z Hlučínské ulice se to může ještě zhoršit,“ uvedl Pavera.

Ohledně druhého trvalého napojení z dálniční křižovatky se vedla řada jednání. Jak Deníku v úterý řekl Pavera, k průlomu zatím nedošlo. To potvrdilo i vedení Moravskoslezského kraje.

„Oddělení silničního hospodářství krajského úřadu nemá nové informace ohledně trvalého napojení outletového centra na okružní křižovatku silnice I/56 s dálnicí D1. V současné době je užíváno dočasné napojení, ale jen vozidly stavby, a to pouze pro vjezd na staveniště,“ řekla Nikola Birklenová, tisková mluvčí kraje.

DALŠÍ MOST

Stále častěji se nyní hovoří o nutnosti vybudování dalšího mostu přes řeku Odru. Komunikace by se napojovala na křižovatku nad dálnicí D1 v Přívoze, ze které by se dalo sjet do outletového centra.

„Tento týden máme schůzku s projektanty ohledně řešení nového mostu přes řeku Odru,“ řekl Pavera s tím, že se jasně ukazuje, že přes řeku Odru musí být další most. „Ten stávající nestačí, nedá se rozšířit, časem se bude muset rekonstruovat,“ doplnil Pavera. Stavba nového mostu může trvat několik let.