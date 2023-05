/HISTORICKÉ FOTOGRAFIE/ Usilovalo o ni několik předchozích opavských vlád, vzniklo několik studií a návrhů. Až teď se ale povedlo dotáhnout vize k samotné realizaci. V úterý 9. května začala rekonstrukce zchátralého zimního stadionu v Opavě.

Zahájení rekonstrukce zimního stadionu v Opavě a jak vypadá stadion před opravami? | Video: Veronika Bernardová

Radní už schválili smlouvu s firmou PKS stavby ze Žďáru nad Sázavou, která vyhrála výběrové řízení na zhotovitele oprav. Stadion se upraví do podoby, jakou navrhl ateliér QARTA architektura. Nejprve se zbourají nepotřebné budovy.

„Odstraněny budou dodatečně postavené ocelové tribuny a také část restaurace, vysunutá do vnitřního prostoru. Na původních betonových stupních tribun jsou navrženy tribuny nové, s kapacitou asi dva tisíce diváků,“ říká náměstek primátora Michal Kokošek.

Sousední budova bývalého autosalonu se zbourá a vznikne nová přístavba. Počítá se i s kompletním vyřešením energetiky budovy. „Po dobu rekonstrukce bude k dispozici náhradní ledová plocha, která se v současné době staví vedle fotbalového stadionu v Městských sadech. Dokončena by měla být v létě,“ upřesňuje opavský mluvčí Roman Konečný.

V době, kdy se bude zimák opravovat, bude tato plocha sloužit pro sportovce jako tréninková. Všechny týmy kromě mužského „áčka“ tady také odehrají své zápasy. Mužský A-tým bude jezdit na zápasy do Krnova, protože parametry náhradního ledu nesplňují požadavky pro zápasy druhé ligy.

Rekonstrukce stadionu vyjde na téměř 370 milionů korun a celou ji zaplatí město ze svého rozpočtu. Stavět se má 780 dní, tedy déle než dva roky. „Krytý zimní stadion v Opavě už léta nevyhovuje. Stavba je ve špatném stavu, neposkytuje návštěvníkům komfort, na který jsou zvyklí jinde. Budovu z 50. let minulého století je nutné zásadně rekonstruovat a postavit moderní stadion, kde se kromě ledových sportů budou moci pořádat i jiné sportovní, kulturní či společenské akce,“ shrnuje primátor Tomáš Navrátil s tím, že vítězná firma má výborné reference a v nedávné minulosti získala i významnou cenu pro nejlepší stavební firmu v kategorii nad 200 zaměstnanců.

Stadion byl v Opavě vybudován v letech 1953 a 1954, v roce 1956 se zastřešil a byla zprovozněna krytá plocha s umělým chlazením. Později se dostavělo zázemí, tribuny i hotel. Od 60. do konce 80. let ale na sportovišti proběhlo mnoho necitlivých stavebních úprav, postrádajících koncepci. Přidalo se celkové chátrání objektu.

Opava kdysi platila za metropoli krasobruslení. V prostoru původního hradebního příkopu mezi Ratibořskou branou a zámkem vyrostlo otevřené kluziště už v roce 1858. Po Vídni a Budapešti to byla největší ledová plocha v habsburské monarchii. O deset let později se datuje založení bruslařského spolku, význam Opavy co do krasobruslení narůstá a město je jím proslulé i na mezinárodní úrovni. To vše vede k tomu, že se zde v roce 1908 koná mistrovství světa v tomto sportu.

1/13 Zdroj: se souhlasem města Opavy V pořadí druhá budova zázemí opavského bruslařského spolku, v roce 1900 zbudováno dle projektu opavské stavební firmy Kern & Blum. Kolorovaná pohlednice po roce 1900, archiv Slezského zemského muzea. 2/13 Zdroj: se souhlasem města Opavy Pohled na budovu z lední plochy. Foto je asi z 1. desetiletí 20. století, archiv Slezského zemského muzea. 3/13 Zdroj: se souhlasem města Opavy Pohled na budovu ze strany kluziště. V letním období sloužilo místo k projížďkám na veslicích. Foto: 30. léta 20. stol., archiv Slezského zemského muzea. 4/13 Zdroj: se souhlasem města Opavy Pohled ze západní části kluziště směrem k východu. Foto: 30. léta 20. stol., archiv Slezského zemského muzea. 5/13 Zdroj: se souhlasem města Opavy Krytá ledová plocha během finalizace dostavby, pohled severozápadním směrem. Foto: Josef Solnický, Slezské zemské muzeum, 1957. 6/13 Zdroj: se souhlasem města Opavy K původní budově bruslařského spolku ze začátku 20. století byla v 50. letech připojena skeletová konstrukce kryté ledové plochy. Obě stylově nesourodé stavební konstrukce spolu koexistovaly zhruba jedno desetiletí. Pohlednice 1960, archiv Slezského zemsk 7/13 Zdroj: se souhlasem města Opavy Výstavba ocelového skeletu konstrukce krytého kluziště realizovaná ve druhé polovině roku 1956, do té doby byl využíván pouze přírodní led v zimních měsících, archiv Slezského zemského muzea. 8/13 Zdroj: se souhlasem města Opavy Teprve s časovým odstupem dvou let po dostavbě krytého kluziště se přistoupilo k adaptaci původní spolkové budovy z roku 1900, nejprve bylo o patro navýšeno jižní křídlo vedle orchestřiště, později byla přestavěna také středová a jižní část. Dokončeno do 9/13 Zdroj: knižní publikace Pohlednice z Opavy 1908 - 1945 Hokejový zápas na městském kluzišti na Zámeckém okruhu. Foto po roce 1940. 10/13 Zdroj: knižní publikace Stará Opava (Alt-Troppau) Bruslařský pavilon na zimním stadionu, pohlednice z počátku 20. století. Byl-li rezervoár kluziště vypuštěn, pak zde vznikaly provizorní tenisové kurty. 11/13 Zdroj: knižní publikace Pohlednice z Opavy 1908 - 1945 Opavské kluziště vyzdobené v rámci opavského veletrhu, 30. léta. 12/13 Zdroj: knižní publikace Stará Opava (Alt-Troppau) Kluziště u knížecího zámku, fotografie z 80. let 19. století. 13/13 Zdroj: knižní publikace Kniha o Opavě Bruslařský pavilon na opavském kluzišti.

Opava dvakrát hostí také evropský šampionát v krasobruslení, a to v roce 1928 (soutěž mužů) a v roce 1938 (soutěž párů). Bruslilo se pod širým nebem. Budova u kluziště skýtala zázemí kuchyně, restaurace pro členy i nečleny spolku i několik převlékáren. Nechybělo efektní orchestřiště. Kluziště napájela voda z blízkého mlýnského náhonu. Zatímco v zimě se na zamrzlé ploše bruslilo, v létě se tady konaly populární projížďky na veslicích. A pokud bylo kluziště úplně vypuštěno, vyrostly na jeho místě provizorní tenisové kurty.

Rok 1908 je však významný i z pohledu ledního hokeje, protože v tomto roce je ve městě ustanoven první hokejový klub, na mezinárodní úrovni se tady ale začíná hrát až po roce 1928. O stavbě zimního stadionu se začíná uvažovat již ve 30. letech 20. století, k realizaci však dochází až po druhé světové válce. Stadion je v přední polovině přírodního kluziště na ploše 30 krát 60 metrů vybudován v letech 1953 a 1954. V roce 1956 je zastřešen a může být zprovozněna krytá plocha s umělým chlazením. Nejvyšší soutěž hraje opavský mužský tým v roce 1957 a v roce 1960.

V dalších letech následuje dostavba zázemí, tribuny a hotelu. Od 60. do konce 80. let ale probíhá mnoho nejrůznějších stavebních úprav, které postrádají koncepci. Přidává se i celkové chátrání objektu. Po tři sezony pak opavský lední hokej působil od roku 1996 v extralize. Dlouho očekávaná rekonstrukce stadionu začala 9. května 2023, trvat má déle než dva roky.