Stavba rozhledny ve Stěbořicích má zelenou

Pokud vše půjde podle plánu, mohla by se rozhledna na vrchu Šibenice otevřít letos v říjnu.

Vizualizace rozhledny Kopřivná poblíž Budišova nad Budišovkou.Foto: Město Budišov nad Budišovkou

Stěbořice, Budišov n. Bud. - Čekání na to, jestli bude obec v žádosti o dotaci na přibližně dva miliony korun úspěšná, nakonec přineslo dobrou zprávu. A tak tomu, aby se mohla rozhledna poblíž Stěbořic začít stavět, už prakticky nic nebrání.

„Aktuálně vybíráme firmu, která stavbu zrealizuje. Poměrně špatně se odhaduje, kdy by se mohlo začít pracovat, já myslím, že pokud všechno půjde hladce, mohlo by se tak stát nejpozději na konci letních prázdnin. Přáním pak zůstává, aby slavnostní otevření proběhlo letos na výročí vzniku československého státu, a to 28. října,“ prozradil starosta Stěbořic Roman Falhar. Datum je vybráno záměrně. Rozhledna, ze které by měl být za dobrého počasí výhled na Jeseníky i Beskydy, má totiž odkazovat na soustavu pevností, které zde vznikly v době před druhou světovou válkou. A jak bude dílo vypadat? Na vrchu Šibenice, jenž je nejvyšším bodem katastru obce, budou moci lidé vystoupat na dvanáctimetrovou železobetonovou rozhlednu, která má evokovat prvorepublikové opevnění.

Jiná situace v současné době panuje v Budišově nad Budišovkou. I tady totiž s vizí vzniku rozhledny přišli. Její oficiální název zní Rozhledna Kopřivná a vyrůst má na vrcholu stejnojmenného kopce poblíž Budišova nad Budišovkou. Ocelová stavba o čtvercovém půdorysu nabídne podobně jako její stěbořická „kolegyně“ pohledy na panorama Jeseníků, Beskyd a také Králického Sněžníku. Na rozdíl od stavby na Šibenici však ještě není zdaleka jasné, že na Kopřivné rozhledna skutečně bude. „Teď čekáme na výsledek žádosti o dotaci, která činí osm milionů korun. Jasno by mělo být v příštích týdnech,“ konstatoval čelní představitel Budišova nad Budišovkou Patrik Schramm. Projekt by se měl uskutečnit v rámci česko – polské přeshraniční spolupráce.