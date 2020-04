Jejím prostřednictvím mohou postavit libovolný počet modelů a staveb, konkrétně ve dvou kategoriích – Technika a stroje a Stavby a příroda.

V dané kategorii ale může stavitel obdržet jen jednu cenu. Soutěží se ve třech věkových skupinách, a to děti prvního stupně základních škol, žáci z druhého stupně a pak rodinné týmy. Děti do 15 let musí mít souhlas zákonných zástupců, kteří jej potvrdí v elektronickém formuláři na webu www.svcopava.cz.

Spolu s tímto formulářem pošle soutěžící i fotografii svého soutěžního modelu.

„Hodnotit budeme celkový dojem, nápad a zpracování, vtip a v neposlední řadě i kvalitu nafocení. O vítězi rozhodne odborná porota. Fotografie modelu nebo stavby se jménem stavitele bude zveřejněna na našem Facebooku, kde proběhne dílčí soutěž. Vítězem této soutěže bude ten stavitel, který po dobu trvání soutěže nasbírá nejvíce reakcí – lajků. Pokud to okolnosti dovolí, rádi bychom z modelů uspořádali i výstavu pro veřejnost. Výhry budou předány na slavnostním vyhlášení. V případě trvání nouzového stavu, nebo když si nebude moci výherce cenu vyzvednout, zašleme mu ji na uvedenou adresu,“ řekla ředitelka SVČ Opava Soňa Wenzelová.

Soutěž probíhá do 15. května.