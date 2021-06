„Dvaadvacet bude mít,“ testuje nohou devětašedesátiletý důchodce zkušeně teplotu vody ve štěrkovně. Jejíž návštěvníci mu říkají Arnoštek, anebo taky Vodník… a když ho vidí plavat, vědí, že se do ní mohou také odvážit. Sezona mu začíná v dubnu a končí v průběhu září.

„Monokiny,“ šklebí se Arnošt šibalsky procházeje okolo trojice dam slunících se jen ve spodních dílech plavek. A posléze i mávajících, smějících se a skákajících do vody – existuje tu prý něco jako klub vyznavaček opalování do půl těla. Pozor, neplést však s nudisty na pláži naproti!

„Naháči bývají ve vodě nejdříve, už v březnu,“ konstatuje Arnošt a upozorňuje na skutečnost, že třetí červnovou středu je nejvíce lidí na štěrkovně v Hlučíně tam, kde na sobě nemusí nic mít. Míří tam s pohodlnou poduškou i vlasatý vousáč v tričku Guns´n´Roses; jen nefotit, žádá.

„Příjemné překvapení, že je otevřeno,“ nechává se slyšet Vlaďka, státní zaměstnankyně z Ostravy-Zábřehu, která má na relaxaci u vody půl dne volno. Rozhlíží se po něčem k snědku a lituje, že tu nesmí mít psa (yorkshirka). Provoz je letos totiž omezen, okolo se rekonstruuje.

Štěrkovna, tedy oficiální rekreační areál, je otevřena od soboty a sezona se rozjíždí, kolem se však rekonstruuje a blízkost stavby znamená i určitá omezení.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Hlavní slovo při povolování otevírání rekreačního areálu nemají v dnešní době kupodivu hygienici a vláda se svými opatřeními proti čínské koronavirové nákaze, nýbrž bezpečáci. Ti v blízkosti stavby zakazují podávání i pití kořalky (platí také pro kemp) či plavání za oranžové bóje.

„Je fajně, jsme tady podruhé a v pátek jdeme znova,“ míní Pavla z Ostravy-Poruby potkávající se v Hlučíně s dcerou Katkou bydlící v Dolním Benešově a roční vnučkou Aničkou. Pochvaluje si vstupné (dospělí čtyřicet korun, důchodci a děti zdarma), klid a brouzdaliště pro holčičku.

Vanessa tuší slušnou sezonu, provozuje zde totiž dvacátým rokem stánek se zmrzlinou. „Jako bych se tu narodila,“ směje se a chystá dalšímu z pravidelných návštěvníků do kornoutku míchanou porci. Rybízovo – vanilkovou. Ostatní stánky s výjimkou výčepů zatím na otevření čekají.

Areál u štěrkovny je v provozu od předchozí soboty, což je i datum změny adresy Ivana z Opavy. „Taky dvacet let celé léto na jednom místě,“ popisuje člen Karavan Clubu Kozmice u slušně zařízeného obytného přívěsu. Na kempovišti je první, likviduje přerostlou trávu a válčí s komáry.

„Jsme spokojeni, sprchy i záchody vedle,“ nechává se slyšet Ivan. Zákaz tvrdého alkoholu? Neřeší! Až se dostaví ostatní „táborníci“, poteče prý proudem hlavně červené víno. Také on se chystá domů nejdříve koncem srpna. Kdy také plánuje rekreační areál v Hlučíně ukončit provoz.

K TÉMATU

Štěrkovna Open Music

Letos se koná, ale ne u hlučínského jezera, kde je to rozkopané a ještě asi půldruhého roku bude. Hudební festival se totiž stěhuje do Landek Parku v Ostravě – Petřkovicích. Uskuteční se od 29. do 31. července a vystoupí na něm Wohnout, Ben Cristovao, Horkýže Sliže, Ewa Farna, Tata Bojs, Aneta Langerová, NoName, Iné Kafe, Tomáš Klus či Michal Prokop & Framus Five. Ovšem, při dodržení všech proticovidových opatření - VÍCE ZDE.