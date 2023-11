Festival Štěrkovna Open Music oslaví v příštím roce 20. výročí své existence a pořadatelé připravují velkou narozeninovou párty. Konat se bude na březích Hlučínského jezera od 25. do 26. července 2024.

Štěrkovna Open Music, Hlučín, červenec 2023 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Mezi vystupujícími oblíbeného festivalu na Opavsku bude například nejúspěšnější současná česká zpěvačka Ewa Farna, která před časem hned třikrát vyprodala pražskou O2 Arénu. Pogratulovat festivalu poprvé přijede i legendární kapela Tři sestry.

Organizátoři už dříve zveřejnili, že vystoupí také Divokej Bill, Rybičky 48, Vojta Dyk se svým projektem D.Y.K. a kapela No Name. Legenda českého pub roku, skupina Tři sestry, pozvánkám na hlučínskou akci dlouho odolávala, protože v době jejího tradičního termínu mívají její hudebníci dovolenou.

Po letech se však podařilo všechno úspěšně skloubit a Tři sestry budou jednou z hvězd festivalového programu. Ewa Farna už na něm naopak vystupovala několikrát - poprvé v roce 2009, kdy přijela se svým tehdy ještě aktuálním prvním hitem Měls mě vůbec rád. Letos přijede už jako vyzrálá a v současné době nejúspěšnější zpěvačka.

Většinu programu zveřejní do Vánoc

„Když jsem v roce 2005 připravoval první ročník Štěrkovny Open Music, vůbec jsem netušil, že budu ještě za dvacet let ladit program na ten jubilejní. Jsem moc rád, že se festival z vyloženě lokální akce rozrostl do oblíbené a vyhledávané přehlídky s celorepublikovým přesahem. Svědčí o tom i to, že je dnes třetí největším festivalem v Moravskoslezském kraji a největší mimoostravský,“ spokojeně konstatuje David Moravec.

Jubilejní ročník si zaslouží též mimořádný program. Podařilo se namíchat hudební koktejl, složený ze dvou zásadních ingrediencí. Jsou to například kapely, které jsou s festivalem dlouhodobě vnitřně spojené nebo na něm už častěji vystupovaly. Na druhou stranu to jsou zase interpreti, kteří patří mezi legendy české scény a dosud na něm nikdy nehráli. Speciálním kořením jsou mimořádné projekty. „Můžeme dnes prozradit, že na každý den chystáme jeden velký projekt s orchestrem a brzy k nim zveřejníme bližší podrobnosti,“ slibuje David Moravec.

Pořadatelé plánují zveřejnění většiny programu ještě do Vánoc a to včetně TOP projektů pro příští ročník. Po letošním nejúspěšnějším ročníku v dosavadní historii se areál festivalu výrazně měnit nebude.

„Rozhodně nebudeme rozšiřovat kapacitu, ta zůstane stejná. Pracujeme na zkvalitnění poskytovaných služeb a na vizuální stránce. Do přípravy chceme zapojit i architekty, kteří nám mohou pomoci právě s vizuální stránkou a věnovat se budeme i udržitelnosti akce. Dál platí, že festival je pro nás koníček, který chceme vymazlit ještě k větší dokonalosti,“ říká jeden z pořadatelů Matěj Ostárek.