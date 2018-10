Štěrkovna v pohotovosti. Místní vyděsila skvrna na hladině jezera

Na první pohled to vypadalo úděsně, někteří lidé si stěžovali i na zápach, který se z této skvrny u břehu měl šířit. První podezření padlo na to, zda do vody neunikly nějaké chemické látky.

Rozbory ukázaly, že skvrna na Hlučínském jezeře nevznikla kvůli chemikáliím.Foto: archiv

„Ihned jsme na to reagovali a na místo byli vysláni hasiči, kteří odebrali vzorky. Ke konzultaci byli přizváni i odborníci z Povodí Odry," komentovala mluvčí hlučínské radnice Ivana Gračková. Rozbory odhalily, že nešlo o chemikálie. Zdroj skvrny byl totiž rostlinného původu. Prvotní podezření padlo na sinice, přesný rezultát ovšem vysloví až hygienici. „Naštěstí se to stalo až mimo hlavní sezonu. Během ní byla kvalita vody na Hlučínském jezeře dobrá," doplnila. Během letoška na Hlučínském jezeře plavce a lodě tolik neobtěžoval ani stolístek klasnatý, tedy rostlina, která se zde v minulosti rozmnožila, a lidé a motory se zaplétali do jejích šlahounů. Přítrž tomu učinil až vodní kombajn a vysazené ryby, pro které je stolístek potravou. „Život to komplikovalo vodním lyžařům, plavcům nebo třeba lodím. Musely se zrušit třeba závody v dálkovém plavání. I když stolístek působil problémy, jeho výhoda je v tom, že čistí vodu, a to i od sinic. Znamená to tedy, že ho nejde vymýtit. I proto tuto rostlinu kombajn nevytrhává, ale seče. Je ovšem nutné její množství a vzrůst regulovat. K tomu dopomáhají amuři, kteří se stolístkem živí," pokračovala Ivana Gračková s tím, že do jezera byli společně s amurem vysazeni i candáti a štiky. Cílem bylo nastavit v jezeru rovnováhu. A výsledky se po loňské premiéře vodního kombajnu v Hlučíně dostavují. Letos totiž ani zdaleka nebylo posečeno takové množství stolístku jako v loňském roce, což znamená, že v jezeře nebyl tolik na obtíž. „Ve srovnání s loňskem jsme nyní asi na jedné třetině. Kombajn bude letos séct zhruba do konce září," doplnila na závěr mluvčí Hlučína.

Autor: Petr Dušek