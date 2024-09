Opava, most na Ratibořské, povodeň, neděle 15. 9. 2024 | Video: Roman Brhel

Voda v ulicích Opavy opadla a odhalila zkázu, kterou způsobila. Další velmi špatnou zprávou pro město je, že klíčový most v Ratibořské ulici, spojující slezskou metropoli s Hlučínskem, je natolik povodněmi poničený, že se bude muset zbourat…

Primátor Opavy Tomáš Navrátil škody odhaduje na miliardy korun. Zničená je podle něj sportovní hala, fotbalový stadion, městské sady či historický areál koupaliště. Stovky lidí mají zdevastované domovy. Důležitý most v Ratibořské ulici se bude muset kvůli fatálnímu poškození zbourat, rozhodlo o tom dnes Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Voda zasáhla i třináct volebních místností, které se nyní město snaží do pátečních voleb nahradit jinými prostorami.

„Čekal jsem, že to bude špatné. To, co jsme viděli, je tragické, katastrofální,“ prohlásil Navrátil na videu na facebookové stránce města Opavy.