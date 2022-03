V seriálu Stíny v mlze řeší zločiny, jako dítě byl herec z Havířova samý průšvih

Ústřední dvojice kriminalistů Magda Malá s Martinem Černým se pouští do hledání motivu, aby vypátrali, kdo mohl chtít zabít zdánlivě neškodného starého muže. Vyšetřování ukazuje, že důchodce byl kovaný komunista a zase tak neškodným penzistou nebyl.

Známé lokality

Také tentokrát nebude nouze o známé lokality, které štáb při natáčení využil. Vyjma klasických ostravských míst, která se v seriálu míhají opakovaně, to tentokrát bude například most Sokolovských hrdinů v Karviné-Darkově, který je však všeobecně nazýván jako Darkovský most.

Jde o železobetonový most přes řeku Olši a výraznou dominantu v bezprostředním okolí Lázní Darkov. V této epizodě seriálu posloužil jako místo, pod nímž v řece policejní potápěči vyloví vražednou zbraň.

Darkovský most

Most z roku 1925 je prohlášen kulturní památkou ČR. Dnes už přes něj lze přecházet pouze pěšky, na kole či in-line bruslích a je součástí oblíbené cyklostezky propojující Chotěbuz a Bohumín.

Eskalovat bude také vedlejší dějová linka: na koho má spadeno propuštěný vězeň Hrbek snažící se o pomstu kriminalistce Magdě Malé za dřívější zatčení? Tvůrci si připravili půdu pro velkolepé finále.