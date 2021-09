V roce 1997 byl její dům zasažen povodní, a proto se přestěhovala k neteři Alžbětě a její rodině. Paní Nováková dříve ráda háčkovala a pletla, jezdila na kole a každou neděli chodívala na mše do místního kostela. V současné době je již imobilní, většinou je na lůžku, dle možností ovšem tráví čas mimo svůj pokoj. V polohovacím křesle ji pracovníci domova převážejí do společenské místnosti či v teplém počasí na zahradu, aby byla ve společnosti ostatních uživatelů a pracovníků, kteří si ji pro její vlídnou a klidnou povahu velmi oblíbili.

Paní Marie nikdy neměla děti, ale naštěstí má úžasný vztah se svou neteří, u které několik let žila, a která ji nyní v domově často navštěvuje. Naší oslavenkyni přeji, aby se cítila co nejlépe, dle možností si užívala příjemné chvíle ve společnosti neteře nebo ostatních obyvatel a pracovníků domova, a aby jí i nadále chutnalo,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil, který ji v domově osobně navštívil, a kromě gratulace jí předal i květiny a dárkový balíček.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.