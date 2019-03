Studie doporučuje dokončit revitalizaci Stříbrného jezera, rozvíjet zahrádkářské kolonie, rozšířit parky a vodní prvky, jako jsou brouzdaliště a pítka, i pro psy nebo řešit zastínění hřišť.

Ilustrační foto | Foto: archiv města Opavy

Průměrná teplota by ve městě do roku 2100 měla podle modelů stoupnout o celé tři stupně ve srovnání s obdobím let 1961-2009. Nejen Opavany čekají stále častěji extrémní výkyvy v podobě bleskových povodní nebo silných vichřic.