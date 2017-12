O kuriózní případy nemají strážníci v regionu nouzi

Čas od času jsou strážníci v opavském i bruntálském okrese nuceni řešit situace, které dokážou vyvolat úsměv na tváři nebo nad nimiž si lidé takříkajíc ťukají na čelo. Roli v nich často hrají alkohol, zapomnětlivost i různí živočichové.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Lukáš Kaboň

Naše redakce se je pokusila zmapovat, a o těch nejzajímavějších si tak můžete přečíst na následujících řádcích.

Asi nejkurióznější případ zaznamenali krnovští strážníci před deseti lety, když je navštívil milenecký pár z Krnova kvůli nezdařenému experimentu v oblasti „sado-maso“. Muž tehdy přivedl svou přítelkyni uvězněnou v poutech a vyprávěl, že při hrátkách dáma s použitím této pomůcky dobrovolně souhlasila.

Ve víru vášně se jim však od pout ztratily klíče a nemohou je najít. Překvapení strážníci ženu z „klepet“ následně vysvobodili.

S oznámením sexuálního charakteru mají zkušenosti také opavští strážníci. Nedávno jim na tísňovou linku zavolal třiačtyřicetiletý muž s tím, že je vystaven homosexuálnímu útoku. Vyslaná hlídka se nakonec dozvěděla, že údajným pachatelem má být mužův soused.

„Ten mu měl z terasy domu posílat pusinky a zdravil jej oslovením Broučku,“ popisovala mluvčí opavských strážníků Petra Wittek Stonišová.

Samostatnou kapitolou jsou alkoholem posilnění občané. Na svého opilého přítele zavolala například letos v červenci strážníky žena v Opavě. Muž se veselil celkem tři dny, pak přišel po bujarém večírku domů, vzal si klíče od auta, nasedl do něj a rozsvítil světla.

„V tu chvíli začala mít obavy, aby neodjel. Strážníci pak skutečně našli ve vozidle muže, který ležel na místě řidiče a spolujezdce. Pod hlavou měl polštář a přikrytý byl dekou. Sdělil jim, že nikam odjet nehodlá a chce se jen vyspat,“ líčila Petra Wittek Stonišová. A vzápětí dodala: „Hlídka asi dvacet minut auto zpovzdálí sledovala a pak z místa odjela.“

Jiný opilý muž pak v únoru bez okolků zaparkoval v Opavě auto napříč ulicí a strážníci tak museli nějakou dobu řídit na silnici provoz. V říjnu se v Krnově opilá dáma zase neuměla rozhodnout, zda chce cestovat autem nebo vlakem. S vozem málem vjela až do kolejiště a pak nacouvala do průchodu k nástupištím.

O měsíc dříve volali krnovští strážníci záchranku pro opilce, který si na nádraží ustlal rovnou v kolejišti. Protože nedokázal vstát, byl přesvědčen, že má zlomenou páteř. Po pár hodinách hospitalizace už se tento pacient stejným způsobem válel přímo ve vjezdu do nemocnice a hlídka se jej znovu pokoušela postavit na nohy.

ROZMANITÁ ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE

Řada úsměvných historek pochází z výjezdů ke zvířatům. Některé z nich přitom nemají daleko k tomu, aby s trochou nadsázky řečeno zlidověly. Řeč je hned o dvou výjezdech opavských příslušníků městské policie. Pojí je to, že zvířata, k nimž měli namířeno, se nakonec neukázala vůbec býti živými tvory.

Jednou večer volala na linku 156 žena, že prý na chodníku sedí dva domácí králíci. Když hlídka přijela, našla na zemi ležet dvě papuče ve tvaru zajíce. Jiná žena pak uváděla, že na chodbě bytového domu se prý nachází velký pavouk. Strážníci ale na místě objevili pouze trs suché trávy, který jako pavouk v příšeří jen vypadal.

Známý je také případ, jenž se odehrál na druhý svátek vánoční. Na balkoně opavské restaurace U Zajíce se totiž tehdy rozhodl strávit Vánoce kohout, kterého nebylo možno odehnat. Vítkovští strážníci pak letos odchytávali dvě selata prasete divokého, která se proháněla po tamním náměstí.

Krávy naopak způsobily zmatek v Krnově, když si to z ohrady namířily rovnou na nádraží Krnov Cvilín.

V Hlučíně na služebnu volala vyděšená žena, že má na zahradě hada tlustého jako lidská ruka. „Nepřikládali jsme tomu váhu v domnění, že plaz paní jen vyděsil a nakonec se bude jednat jen o nějakou užovku. Jaké ale bylo naše překvapení, když jsme v záhonu objevili dva metry dlouhého hroznýše královského.

Zatímco jsme se snažili jej přemístit do pytle, přihnal se soused s přiznáním, že mu had před týdnem utekl a neoznámil to, protože se bál nepříjemností,“ zavzpomínal hlučínský strážník Lumír Prejda.

SKLERÓZA NEBOLÍ

Strážníci často vyjíždějí také k osobám, které zůstaly kvůli své zapomnětlivosti někde uzamčeny. Jedna mladá dívka například zůstala zavřená v opavské knihovně Petra Bezruče poté, co ji příběh knihy tak pohltil a začetla se do něj, až ztratila pojem o čase.

Jindy zase volal strážníkům taxikář, který jel pro svého zákazníka, avšak ten mu sdělil, že zůstal zamčený v baru. V Krnově pak zůstala žena uvězněná na hřbitově, protože prý zapomněla, že se v 19 hodin zamyká.

Kvůli rušení nočního klidu musejí krnovští strážníci obvykle ukončit večírky mladistvých či nezaměstnaných. Už několikrát si museli došlápnout i na nahluchlé seniory v domech s pečovatelskou službou, kteří trpí nespavostí a mají v televizi nastavenou hlasitost na maximum.

Zaměstnávají je však také imobilní důchodci. Jednou si starý pán zapomněl zkontrolovat, zda má v invalidním vozíku dobitou baterku a šťáva mu došla přímo v centru Krnova. Kromě skutečně handicapovaných občanů ale tamní strážníci dobře znají i Rumuny, kteří se vydávají za hluchoněmé, aby navzdory jazykové bariéře mohli žebrat.