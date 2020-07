Rostliny by se měly vysazovat na střechy budov v centru města a třeba i na školky nebo školy na sídlištích. Pilotní projekt počítá i se dvěma až třemi zelenými zastávkami.

Ilustrační foto. | Foto: Pixabay.com

Koberec rostlin již loni v listopadu pokryl část střechy nad restaurací Víceúčelové haly v Městských sadech. Nebyla to ale premiéra, protože stejná výsadba už byla zrealizována v roce 2015 na zahradním domku v Mateřské škole ve Vávrovicích. Hala ale byla co do velikosti samozřejmě „větším kalibrem“.