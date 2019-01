Středisko volného času (SVČ) v Opavě si připomíná pětašedesát let od svého založení. Slavnostní otevření se uskutečnilo 31. prosince 1953, tehdy neslo název Okresní dům pionýrů.

Loutkové divadlo. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Aby se děti měly kde scházet, koupilo město už v roce 1949 od církve československé budovu v Husově ulici. Právě zde zahájilo v roce 1951 svou činnost Loutkové divadlo a o dva roky později byly do chodu uvedeny zbývající prostory.

Časem ale přestaly být dostačující, a proto se klubovny v roce 1976 přestěhovaly do Jaselské ulice, kde SVČ sídlí i dnes. Původní objekt v Husově ulici byl zrekonstruován a došlo ke vzniku dvou stanic mladých turistů a mladých přírodovědců, později se sloučily v jednu, která od roku 2005 spadá pod SVČ.

V tomto týdnu mají zájemci možnost si prostory opavského střediska prohlédnout. Ještě dnes a zítra mohou lidé zavítat jak do budovy v Jaselské, tak i v Husově ulici, a to vždy od 15 do 18 hodin. Podívat se návštěvníci mohou i na práci členů jednotlivých zájmových kroužků.

Hlavní program je ale naplánován na dnešek. V 17.30 hodin se v opavském kině Mír uskuteční koncert, který je pojat jako přehlídka souborů v SVČ působících. Představí se třeba bubenický orchestr, taneční a folklorní soubory nebo klub Domino.

Velkým lákadlem pro děti ale bude narozeninový maškarní karneval, který vypukne v neděli 27. ledna v 15 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku.