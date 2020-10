Obchodní dům. Tak se jmenuje nový krátkometrážní film studenta Petra Gavela oboru Multimediální techniky na Slezské univerzitě v Opavě. Premiéra filmu proběhla v rámci celorepublikového festivalu Den architektury.

„Proč jsem si vybral právě toto téma? Prvotním impulsem byla nevědomost. Začal jsem se víc a víc zajímat o budovu, kolem které jsem denně chodil a zjistil jsem, jak velké emoce toto téma vyvolává mezi lidmi. Původně jsem zamýšlel spíše historický dokument, ale pak jsem zjistil, že daleko zajímavější než minulost objektu bude jeho budoucnost. Chtěl jsem reflektovat situaci a zároveň poukázat na urbanistické úskalí, která se týkají nejen budovy, ale i celého města,“ okomentoval autor snímku Petr Gavel.

Ačkoliv se autor do Opavy přestěhoval teprve nedávno, rychle pochopil, jak silné emoce tento chátrající objekt v lidech budí. Stal se tedy tématem jeho bakalářské práce. A právě tyto silné emoce vévodí celému filmu.

Obchodní dům Breda postavený slavným architektem Leopoldem Bauerem, který dříve zaujímal důležitou pozici v rámci celého Československa, byl ke dni 27. března 2013 uzavřen a od té doby chátrá. Film Obchodní dům odráží současný stav této ikonické stavby na pozadí vztahu Opavanů k tomuto objektu. Poukazuje na komplikovanost situace, ale také hledá možnosti jeho využití.

„Jelikož jsem optimista, věřím, že by bylo možné Bredu nějakým způsobem zachránit, ale je to velmi složité. Vždy je lepší věřit, že se s tím dá něco udělat, ale zároveň se s tím něco musí dělat. Nemůžeme jen neustále všichni říkat, že je to špatně, musíme vyvíjet nějakou aktivitu. Film divákovi neposkytne návod k tomu, jak Bredu zachránit, ale rád bych, aby se vyvolala diskuse. Bylo by k tomu třeba minimálně 300 až 400 milionů, to je obrovská suma. Co by v tomto prostoru mělo vzniknout? S tím musíme přijít my,“ dodal Petr Gavel.

Zájem Opavanů o tento architektonický skvost potvrdilo plné kino Mír. Po filmu se navíc rozběhla moderovaná diskuse o tom, jak snímek vznikl a co bude s Bredou dál.