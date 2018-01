Suché Lazce volby spojily s referendem o obchvatu

/FOTOGALERIE/ Hned dva důvody, proč přijít k prezidentským volbám, mají občané Suchých Lazců. V opavské městské části totiž paralelně s nimi probíhá také referendum o obchvatu.

Po dnešním začátku voleb se lidé do sucholazeckého kulturního zařízení hrnuli ve velkém počtu. Referendum konané společně s volbami ovšem problémy nepřinášelo.

„Žádné komplikace z toho nejsou. Máme to akorát rozděleno, aby se to občanům nemíchalo. V jedné místnosti probíhá referendum, ve druhé jsou klasické volby. Podařilo se nám sestavit i dvě komise do každé místnosti,“ komentoval předseda volební komise dohlížející na hlasování lidu Pavel Nelešovský.

Plánovaná stavba obchvatu na Opavsku jitří emoce. Existují dvě varianty.

Jižní by měla procházet mezi Komárovem a Suchými Lazci, severní pak za farmaceutickou společností Teva na druhé straně hlavní komunikace spojující Opavu s Ostravou ve směru od Lazců.

Druhý koncept podpořili krajští zastupitelé a také Velké Hoštice, které nechtějí, aby komunikace procházela poblíž obce, se severní variantou nesouhlasí a v případě, že by se odsouhlasila, jsou připraveny se tvrdě bránit, což slíbil velkohoštický starosta Alfons Pospiech.

Situace v Suchých Lazcích je přesně opačná. Lidé jižní možnost razantně odmítají.

„Odpor proti ní je u nás opravdu velký. Věřím, že účast na volbách by se nakonec mohla pohybovat okolo sedmdesáti nebo osmdesáti procent. Výsledek referenda je závazný pro zastupitelstvo městské části, které má svou sílu v boji proti jižní variantě. Zastupitelé Statutárního města Opavy se tím ale řídit nemusí,“ komentoval sucholazecký starosta Petr Oriesčik, který tvrdí, že zástavba rodinných domů ze strany Lazců i Komárova postupuje do míst, kde by stála jižní varianta.

Na stranu starosty se staví také místní občané. „Lidé se o tom rozhodně baví. Je to tady téma číslo jedna. Všichni jsou pro variantu severního obchvatu. Nikdo nechce, aby cesta procházela těsně kolem vesnice,“ komentoval Jiří Koudelka ze Suchých Lazců.

Do sucholazeckého kulturního zařízení dorazil také jeden z největších odpůrců jižní varianty, zastupitel David Závěšický. Některé ze svých argumentů sdělil i naší redakci.

„Podle mě má celou řadu nedostatků. Je více než o kilometr delší, což se projeví na ceně údržby. Navíc dvaapadesát ze třiapadesáti majitelů nechce prodat pozemky, přes které by obchvat vedl. Promítá se to samozřejmě i do ekologie. Nejvíce to zasáhne Komárov, který se urbanisticky může rozrůstat pouze směrem na jih. Obchvat by ale zastavil staletý komárovský koncept,“ vysvětloval David Závěšický. Podobný názor jako on zastává drtivá větší městské části.