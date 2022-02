Akce: Borovička průtahová 37,5%, 0,04 l, 15 Kč. Ani to v jindy hlučné pivnici Čekanka před železniční stanicí do podniku klienty neláká. „Otevřeli jsme v deset a zatím šli spočítat na prstech jedné ruky,“ povzdechne si obsluha za pípou. Nárazová abstinenční akce Suchej únor se tu neprojevuje – a vlastně ani neprojevovala.

Naproti v Nádražní restauraci známé též svou silnou návštěvností sedí u tří stolů čtyři lidé (dva spolu). Televize vysílá zpravodajství z jednání o uvolnění opatření proti čínské koronavirové nákaze. „Už aby to bylo! Sami vidíte, jak to vypadá? Pokles hostů o tři čtvrtiny,“ říká číšnice. Těžkou hlavu si tu dělají z protiepidemických nařízení.

Suchej únor bude každopádně na pořadu dne na čtvrtečním sezení terapeutické skupiny frýdecko-místecké poradny Modrého Kříže ČR (pomáhajícího lidem se závislostmi). „V rámci následné péče ji využívají ti, co už abstinují. Probíráme i měsíc bez alkoholu, jak to působí na jejich okolí, je to pro ně zajímavé téma - které se aktuálně dostává více do povědomí a oni ho řeší celoročně,“ vysvětluje terapeutka Barbora Macurová.

I první čtyři únorové dny se v poradně v Malém Koloredově č. 811 zastavují lidé, jimž pití dělá problémy v rodině, práci či se zdravím. „Nejvíce jich ale míváme hned zpočátku ledna a možná to souvisí s novoročními předsevzetími či svátečními průšvihy,“ nechává se slyšet Macurová. Modrý Kříž poskytuje právě i službu poradenství.

„Suchej únor pochopitelně klientům doporučujeme, diskutujeme s nimi o něm, je to fajn kampaň s velkou publicitou podpořenou také známými tvářemi,“ podotýká terapeutka. Mnohdy podle ní více než celebrity zabírají i abstinenti „z lidu“, jež chtějí být (a jsou) vzorem a inspirací pro své okolí, mají zkušenosti, ukazují cestu, že to jde.

„Měsíc bez kapky alkoholu? Podporujeme!“ vzkazují z magistrátu Frýdku-Místku. Město se k výzvě přidává na své oficiální sociální síti, kde upozorňuje i na loňské výsledky: V únoru 2021 abstinuje na 700 tisíc Čechů a více než polovička v pití polevuje ještě další čtyři měsíce. A přidává odkaz k registraci na webu suchejunor.cz.

Únor neúnor, v baru Růžový Pahorek rozhodně pamatují na hosty hojnější časy. Nyní po poledni sedí u pultu tři a po jednom u stolů. „Minimálně o polovinu méně,“ vrtí hlavou barman s tím, že na vině není chvályhodná protialkoholická osvěta. Nýbrž nucené nařízení chodit na pivo s potvrzením o očkování nebo prodělání koronaviru.