Šaty, prstýnky, kytice, svatební tabule, výzdoba, koláče. Nic z toho by nemělo chybět na tradiční veselce. A nic z toho nechybělo ani na svatebním veletrhu v Bredě, kam zavítala dvacítka vystavovatelů. tato akce plná svatebních nápadů se TAK stává rok od roku populárnější.

Pestrý program skýtal několik módních přehlídek svatebních i společenských šatů, nechyběla ukázka svatebního líčení a účesů ani živý hudební doprovod svatebních obřadů. K poslechu byla klasická i populární hudba, konkrétně v podání kvarteta hrajícího na dvoje housle, violoncello a klavír.

Mezi snoubenci jsou tradičně v kurzu takzvaná magická data, která si volí pro vstup do stavu manželského. Ví to na matrikách a ví to třeba i v opavském Svatebním salonu Ariana. Letošním hitem je 22. 2. 2022. A byť tento den vychází zrovna na úterý, ve zmíněném opavském salonu budou na tento den půjčovat hned čtvery šaty, což je pro všední den neobvyklé. Kromě těchto lákavých termínů je ale zájem o půjčování šatů i tak velký.

„Některé nevěsty přijdou s tím, že se vdávají už za čtrnáct dní. Ale další zase plánují na září, říjen. Letošní termíny se plní,“ prozrazuje majitelka salonu Ariana Hana Dušková. V nabídce mají široké spektrum šatů. Výběr je totiž silně individuální.

„Někdo se nebojí extravagance, pak jsou ale typy konzervativní, máme tedy vše a vybere si u nás každý“ dodává.V Bredě bylo postaráno také o dětské návštěvníky, připraveny pro ně byly dílničky, na místě se nacházel i fotokoutek.

„Velmi bych chtěla poděkovat všem vystavovatelům, účastníkům, paní moderátorce Nikole Birklenové a samozřejmě OC Breda & Weinstein za spoluorganizaci. Letošní svatební veletrh měl opět moc zajímavý program a jeho nabídka byla skutečně rozmanitá,“ řekla jedna z pořadatelek veletrhu Veronika Königová z Opavského a hlučínského deníku.