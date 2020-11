Fotografie se jménem a místem určení zasílejte na email: Webeditori.SM@vlmedia.cz. Přidejte pár slov, jak vám letošní svatomartinská husa a menu chutnala. Pokud svatomartinské menu děláte doma, rádi zveřejníme i tyto vaše snímky.

Česko aktuálně bojuje s druhou vlnou koronavirové pandemie. Zdravotnické, ale také ekonomické dopady jsou pro společnost zdrcující. Jedním z nejpostiženějších odvětví je bezesporu gastroscéna. Řada restaurací na Opavsku a Hlučínsku i jejich zaměstnanců se ocitla na pokraji bankrotu. Nejen proto přichází Deník s výzvou: Podpořte své místní restaurace nákupem Svatomartinské husy! V obsáhlé galerii najdete vybraná menu z místních podniků, kde si můžete husí specialitu objednat. Pokud vlastníte restauraci a v seznamu zatím nejste uvedeni, obratem nám svou nabídku zašlete na email: ondrej.dluhi@denik.cz.

Husa, bílé a červené zelí, dva nebo tři druhy knedlíků. Takto vypadá klasika na svatomartinském stole. Připravovat ji také letos bude kuchař Lukáš Chmela, a to konkrétně v restauraci v Golf Parku Lhotka. V nabídce budou husy i kachny, buď celé, anebo čtvrtky. „Objednávek už je hodně. I navzdory současné situaci lidé dost volají a musím říct, že je to docela překvapení. O husy i kachny je zájem zatím tak půl na půl, většinou je poptávka po čtvrtkách, lidé si je berou na oběd pro rodiny,“ říká Lukáš Chmela.

Představa vysušeného masa je prý mylná. „Husy i kačeny jsou mastné. Jde samozřejmě o to, jak je připravíte. My je děláme většinou v konfitu. Přes noc a pomalým pečením. Klasika skutečně spočívá v huse, dvou druzích zelí a dvou nebo třech druzích knedlíků. Zelí se snažím nezahušťovat, a to kvůli lidem, kteří jsou alergičtí na lepek. Do bílého dávám jablka, k červenému přidám ještě brusinky, ať je sladší. Dovnitř husy se dává jablko. Někdo tvrdí, že stahuje tuk, já tomu moc nevěřím. Jde spíše o to, aby pustilo do masa trochu sladké chuti,“ přibližuje.

On sám dělá také domácí bramborové lokše. „Někdo preferuje houskový nebo bramborový knedlík. Lokše dělá málokdo, Je to sice nejjednodušší příprava, ale strašně náročná,“ pokračuje.

Rodinný rituál

Podle něj popularita Svatomartinských hodů rok od roku roste.

„Řekl bych, že je to trend posledních pěti, šesti let. Když jsem byl na učilišti i pak po vyučení v restauracích, toto jsem nezažil nebo to nebylo v tak velkém stylu. Udělalo se stehno, zelí, šlo toho málo. Jde o to, že příprava je náročná a je kolem toho spousta práce. Lidem se nechce trávit tolik času v kuchyni, husa se nepeče hodinu. A proto to berou tak, že než aby si jídlo chystali doma, raději zajdou do té restaurace, projdou se, vnímají to i jako takový rodinný výlet. Lidem se líbí ten zážitek, že přijdou, nechají se obsluhovat a vychutnají si jídlo na místě. K domu samozřejmě patří svatomartinská vína. Je to opravdu boom a líbí se mi, že i když je teď doba jaká je, lidé se nebojí a peníze v restauraci nechají,“ dodává Lukáš Chmela.

Kam na Opavsku zajet pro svatomartinskou husu?

Restaurace U Tiskárny, Opava

Husí hody začínají ve středu 11. listopadu a trvají do vyprodání zásob. Objednávky na husy přijímá restaurace na čísle 553 653 703 nebo na emailu restaurantutiskarny@gmail.com. K dispozici bude i Svatomartinské víno. Více na www.u-tiskarny.cz.



Café Restaurant Mincovna, Opava

Svatomartinskou husu zde budou připravovat od středy 11. do soboty 14. listopadu. Rezervace je možná na čísle 777 747 043. Více na www.facebook.com/CafeRestaurantMincovna.



Restaurace Split, Opava

Husu si můžete objednat na čísle 608 255 885. Připravovat ji ve Splitu budou od středy 11. do neděle 15. listopadu. Více na www.facebook.com/restauracesplit.



Cavallo Restaurant, Opava

Svatomartinské hody budou od středy 11. do pátku 13. listopadu. Objednávky jsou přijímány na čísle 732 478 564. Jídlo vám bude vydáno přes okénko v době od 11 do 14 hodin. Více na www.cavalloopava.cz.



Ostravarna U Zlatého kříže, Opava

Svatomartinskou husu bude připravovat i kuchařský tým v opavské Ostravarně. A to konkrétně od středy 11. do neděle 15. listopadu. Rezervace jídel probíhá na čísle 601 116 399. Pokrmy se budou vydávat přes okénko, jídlo si ale můžete nechat přivézt i zdarma domů. V nabídce bude také mladé víno. Více na www.facebook.com/uzlatehokrize/.



Restaurace U Krbu, Opava

Svatomartinskou husu zde budou péct od pondělí 9. do pátku 13. listopadu. Objednávky probíhají na čísle 553 613 488. Výdej je přes okénko, možný je také dovoz jídla zdarma domů. Více na www.restaurace-ukrbu.cz/.



Mlýn vodníka Slámy, Háj ve Slezsku-Lhota

Husí speciality připravují ve mlýně od pátku 6. do neděle 15. listopadu. Rezervace funguje na čísle 724 803 462. Jídlo lze vyzvednout v okénku nebo vám jej přivezou domů. Pokud si pro jídlo osobně přijedete, naservírují vám husu i na vlastní pekáček, toto je však potřeba nahlásit u objednávky. Více na www.uslamy.cz/cs/.



Radniční sklípek, Hlučín

Svatomartinskou husu zde budou připravovat od středy 11. do pátku 13. listopadu. Jídla si objednávejte na číslech 722 583 423 nebo 604 329 933. Pokrmy jsou vydávány od 10.30 do 15 hodin. Více na http://www.radnicnisklipekhlucin.cz/.



Areál Salaš, Kajlovec

Husí hody poběží na Salaši od středy 11. do soboty 14. listopadu. Objednávky jídel probíhají vždy den předem na číslech 732 999 989 a 731 188 110. Výdejní okénko je v provozu od 11 do 19 hodin, v sobotu od 11 do 14 hodin. Více na http://www.areal-salas.cz/.



Golf Park Lhotka, Ostrava-Lhotka

Svatomartinské hody zde budou od středy 11. do neděle 15. listopadu. Objednávat si můžete na 775 775 126 nebo přes elektronický formulář. Pro husí či kachní pochoutky si můžete sami přijet, možný je i rozvoz. Více na www.facebook.com/golfparklhotka/.