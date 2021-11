O záchranu tohoto dlouhé roky uzavřeného a chátrajícího opavského svatostánku se už od minulého roku snaží parta nadšenců z řad spolku Za Opavu, festivalu Hradecký slunovrat i Charity Opava. Loni se ve veřejné sbírce podařilo vybrat 270 tisíc korun na opravu brány, která je součástí pozůstatku městských hradeb.

V kostele se konají zajímavé kulturní a společenské akce a boj za obnovu tohoto místa tak zdárně pokračuje. A ani výtěžek ze Svatomartinské vinné stezky nezůstane ležet ladem. „Smyslem akce je lidem náš kostel otevřít, přitáhnout sem jejich pozornost, ukázat jim tu krásu. A to zištné, tedy zisk, který se, doufejme, podaří, by všechen šel na opravu střechy,“ přibližuje s úsměvem vojenský kaplan Kamil Vícha, jeden z členů „záchranného týmu“ kostela svatých Janů.

K rekonstrukci střechy bude zapotřebí nashromáždit kolem půl milionu korun, musí se vyměnit část krovu a celá krytina.

Osvědčená vína z Polešovic

Před kostelem si mohli příchozí zakoupit Svatomartinská vína z vinařství Vaďura, a to Muškát moravský a Müller Thurgau, ochutnali také mladé víno z odrůdy Modrý Portugal, v nabídce ale byla i další vína ze zmíněného vinařství. „Pana Vaďuru znám už asi patnáct let.Myslím, že v tomto případě je poměr cena – kvalita velmi dobrý. Pan Vaďura dělá zkrátka moc dobrá vína za rozumnou cenu. A je to rodinné vinařství, které podpořím raději než velký konglomerát,“ pokračuje Kamil Vícha, který působí u 53. pluku průzkumu a elektronického boje v Opavě.

On sám má Svatomartinská vína rád. „Ještě jsem nechutnal, to mě čeká teprve dnes odpoledne, tak jsem zvědav. Ale pan Vaďura mi do telefonu říkal, že si myslí, že se letos Svatomartinské povedlo. Hned je poté budou překlápět do vín přívlastkových, takže očekávám, že kvalita bude skvělá. A budeme se snažit, aby si to lidé u nás užili. Dopřát si mohou nejen vína, ale i další občerstvení jako kávu, čaj. Venku chceme udělat i oheň, protože není zrovna teplo. Zkrátka když k nám někdo najde cestu, aby se tady cítil příjemně a dobře,“ prozradil nám Kamil Vícha pár hodin před oficiálním začátkem Svatomartinské vinné stezky.

Kostel oficiálně přejde pod spolek

Ale v kostele to rozhodně nebylo jen o konzumaci. Návštěvníci mohli zavítat do útrob památky, prohlédnout si výstavu fotografií s názvem Afghánistán očima vojenského kaplana Kamila Víchy nebo si vybrat nějaký zajímavý titul v knižním bazaru.

Zatím ještě patří kostel farnosti sv. Ducha. To se ale změní ve středu 17. listopadu, kdy zde bude od 15.30 sloužena apoštolským administrátorem ostravsko-opavské diecéze Martinem Davidem mše svatá. Po jejím ukončení proběhne podpis darovací smlouvy a tím formálně přejde vlastnictví z farnosti sv. Ducha na spolek Kostel sv. Janů z.s.

Zájemci mohou aktuální dění kolem kostela sledovat třeba na Facebooku Kostel svatých Janů.