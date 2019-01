Region – Tábory agentury A je to! jsou proslulé tím, že organizátoři dětské rekreace vždy vymyslí nějaké téma, v jehož duchu se celý pobyt nese. Tentokrát vymysleli název Stroj času, takže se děti mohou těšit na pravěk i na dalekou budoucnost.

Příměstský tábor - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Cestování v čase se uskuteční od 29. června do 12. července v kempu Kajlovec, který se nachází v blízkosti města Hradec nad Moravicí. Kemp je umístěný v krásné přírodě a jeho prostory jsou uzpůsobeny dětem.

Táborníci budou ubytováni ve dvou budovách a chatkách. Zpravidla to bývá tak, že menší děti obývají budovy a starší, samostatnější děti chatky, které jsou vybaveny i sociálním zařízením a malou kuchyňkou.

Na táboře se o děti budou starat vyškolení vedoucí, někteří z nich dokonce přes rok pracují v hasičském kroužku SDH Ostrava Heřmanice. Je zde opět možnost integrovat děti s bezlepkovou dietou a zdravotním postižením. Stravovat se budou děti pětkrát denně a mají zajištěný celodenní pitný režim.

Organizátoři je rozdělí do smíšených oddílů. Díky věkovým rozdílům se táborníci naučí si vzájemně pomáhat. Více informací najdete na www.taborajeto.cz nebo na telefonním čísle 725 402 888.

Příměstské tábory v Opavě

Středisko volného času nabízí mimo jiné prázdninový mix pro děti od prvních tříd 30. června až 4. července a 7. až 11. července. U koní na farmě mohou děti od sedmi let věku pobývat 7. až 11., 14. až 18., 21. až 25. července nebo 28. července až 1. srpna, 4. až 8., 11. až 15. a 18. až 22. srpna v jakartovickém Penzionu Nad stájí.

Divadelně taneční náplň zažijí děti od osmi do třinácti let 7. až 13. července, Vodácký tábor zažijí děti od deseti let od 14. do 18. července a Filmáček využijí od 21. do 25. července. Bližší informace o uvedených i o spoustě dalších táborů poskytnou zájemcům pracovnice opavského Střediska volného času na telefonním čísle 553 623 276.

Tábory nabízí Dětská agentura

Chatky v Jeseníku obsadí od 1. do 10. července děti od sedmi do patnácti let na táboře Pomsta Sithů, na Černém hřebci se od 1. do 10., od 10. do 19. a od 19. do 28. července svezou pod odborným dohledem a zkušenosti v jízdě na koni uplatní od 27. července do 3. srpna.

Výpravu za Svatým grálem podniknou od 10. do 19. července, Návrat krále zažijí od 19. do 28. července a pohádkový tábor je čeká od 28. července do 3. srpna. Jak vycvičit draka zjistí účastníci tábora od 3. do 12. srpna. Tábory jsou v Jeseníkách a informace o všech zájemci dostanou na telefonním čísle 553 770 111.

Holos zve děti na tábor

Občanské sdružení Holos pořádá od 13. do 19. července pracovně relaxační tábor na statku ve Vlaštovičkách Přelet nad vlaštovčím hnízdem pro děti od 15 let. Náplní budou například tvořivé dílny, sportovně branné hry, umělecké workshopy a různé techniky. Mezinárodní dobrovolnický kemp v termínu od 20. července do 2. srpna vyžaduje konverzační znalost angličtiny.

Prázdniny s tancem budou v Hlavnici od 17. do 23. srpna věnované výuce společenských i moderních tanců. Meditačně relaxační tábor Loučení s létem bude v době od 28. do 31. srpna ve Vlaštovičkách určený všem věkovým kategoriím. Jeho náplní je holotropní dýchání, bubnování a další aktivity. Informace získají zájemci na telefonním čísle 603 718 185.

Další tábory

Příměstské tábory klubu Modrá kočka budou od 7. do 9. a od 14. do 16. července vyplněné celodenními poznávacími výlety po kulturních, historických, přírodních i turistických místech kraje (tel. 774 063 618). Horolezecký oddíl Atlas Opava pořádá dětský Horotábor s výukou pohybu ve skalách od 6. do 12. července (tel. 728 251 262).

Jazyková agentura zajistí od 21. do 25. července příměstský tábor s angličtinou pro děti od osmi do sedmnácti let (tel. 774 874 352). Pro plaváčky od pěti do deseti let pořádá tábor Baby club Kačka a nabízí jim od 17. do 22. srpna program na vodě i na souši.

Opavská kulturní organizace pořádá od 7. do 11 července a od 25. do 19. srpna příměstský tábor pro děti od druhých tříd (734 527 115).