Jak jste se stal tajemníkem Sdružení?

Oslovil mě tehdejší primátor Zbyněk Stanjura s náměstkem Pavlem Mališem, zda bych neměl zájem tuto, zdůrazňuji neplacenou, funkci vykonávat. Byla to sice práce navíc, zároveň obrovská výzva a určitý krok do neznáma. Převzal jsem funkci po Dagmar Kůrečkové, která byla mojí předchůdkyní. V počátcích jsem čerpal z jejích znalostí a životních zkušeností. Samozřejmě že přišly kritické chvíle a říkal jsem si, jestli bych toho neměl nechat. Netrpím pocitem výjimečnosti ani dokonalosti. Ale od rozdělané práce se mi utíkat nechce.

Přibližte nám dosavadní výsledky vašeho Sdružení.

Jsou konkrétní. Sdružení vzniklo v roce 2001 a tehdy nebyly k dispozici žádné studie ani projektové dokumentace. Dnes je zprovozněna jedenáctka u Mokrých Lazců, Spojka S1 a část opavského jižního obchvatu, blíží se zprovoznění východní části severního obchvatu našeho města a intenzivně se dokončuje příprava jeho západní části. V Krnově probíhá výstavba severovýchodního obchvatu, řešíme jeho napojení na státní hranici s Polskem.

Dokončený je záměr projektu u krnovského západního obchvatu, zpracovává se na obchvat Skrochovic. Aktuálně běží územní řízení na odstranění nebezpečných linhartovských zatáček na sedmapadesátce mezi Krnovem a Městem Albrechtice. Poprat se musíme s obchvatem Komárova a Nových Sedlic. Pomáháme posouvat dopředu i dokončení jižního obchvatu v Opavě a snad se brzo podaří zprovoznit i Prodlouženou Rudnou. Na tom všem se Sdružení podílelo.

Nuda zjevně nehrozí. Jste spokojený?

Víte, to je relativní. Myslím si, že za těch osmnáct let se toho povedlo docela dost, i když někdo může namítnout, že jsme mohli udělat víc nebo že se něco mohlo udělat jinak. S odstupem času to tak bývá, po bitvě je každý generál. Například bývalý předseda Sdružení Pavel Mališ a dnes již zesnulý bývalý krnovský místostarosta Jaroslav Vrzal toho udělali při počátečním prosazování dopravní infrastruktury v západní části kraje skutečně moc.

Rozběhla se i příprava západní části severního obchvatu Opavy. Do jaké míry je připravena?

Majetkově jsme na tom dobře a zahájení je na dohled. Stát už má stavební povolení a chceme, aby bylo co nejdřív zahájeno výběrové řízení na zhotovitele. Podle představ Ministerstva dopravy a ŘSD by měla být tato etapa severního obchvatu dokončena v roce 2023.

A jak je na tom dokončení jižního obchvatu?

Na úsek Hradecká Olomoucká je vydáno územní rozhodnutí. Poslední úsek Olomoucká Bruntálská se řeší. Aktuálně se pracuje na technické studii a EIA. Jsem rád, že město je v této věci nesmírně aktivní a platí to ze svého rozpočtu. Dál už bude v přípravě pokračovat stát. Po dokončení odkloní oba zmíněné obchvaty tranzitní dopravu, která nyní musí přes město, sníží se hluková a imisní zátěž.

Je něco nového s mediálně propíranou Prodlouženou Rudnou?

Nedávno bylo zahájeno stavební řízení na 400 metrů hlavní trasy a na další stavební objekty, které ještě nestojí. Tento krok byl nesmírně důležitý. Je to ale správní řízení jako jakékoliv jiné. Dokud nebudeme mít v ruce pravomocné stavební povolení, tak je na jásání brzy.

Dopravní stavby se asi lehce neprosazují.

Je to hrozně komplikované. Nebýt finanční krize v předchozích letech a některých změn v legislativě, které věci spíše mírně řečeno nepomohly, mohli jsme být určitě dál. Přístup státu k budování dopravní infrastruktury u nás v kraji byl, aspoň ze začátku našeho působení, diplomaticky řečeno zvláštní.

Co jsme si v Praze neprosadili a v budoucnu neprosadíme, to nebudeme mít. Na druhou stranu musíme být v kraji aktivní sami od sebe, a to jsme. Spolupráce s Ministerstvem dopravy i s ŘSD je zatím na velmi dobré úrovni, viz. společné Memorandum o spolupráci z října 2017. Věřím, že navážeme intenzivní komunikaci s novým ministrem dopravy i s generálním ředitelem ŘSD. Jsme totiž všichni na jedné lodi. Pokud se věci budou dařit, bude to náš společný úspěch, pokud ne, bude to neúspěch.

Může Sdružení počítat s pomocí regionálních politiků i běžných občanů?

Spolupráce s našimi poslanci i s některými senátory je dobrá stejně jako dlouhodobý přístup kraje, jeho odboru dopravy i měst a obcí. Předsedkyně našeho Sdružení Zdeňka Jordánová je už sice v penzi, které by si mohla příjemně užívat, ale místo toho s námi tu pomyslnou káru táhne dál a za to jí rozhodně patří dík. Lidé se zachovali fantasticky v roce 2010, kdy jsme organizovali petiční akci za dostavbu jedenáctky.

Nasbírali jsme přes 35 000 podpisů, a to bylo velké číslo. Nesmím zapomenout ani na vlastníky pozemků u jednotlivých staveb, se kterými jsme jednali. Nebylo to jednoduché, ale nakonec se nám vždycky podařilo najít řešení. Je důležité, abychom si přípravu staveb v kraji zbytečně nezdržovali sami.

Jak vy vnímáte dopravní situaci v regionu?

Problémy určitě jsou. Řidiče omezují bezesporu uzavírky, ale ty jsou daní za udržení provozuschopnosti stávající silniční sítě. Trpělivě je musíme všichni snášet, nic jiného nám nezbývá. Peníze, nedokonalé zákony a délka přípravy nás, v souvislosti s dopravní infrastrukturou, asi trápí nejvíc. O systémových změnách v přípravě a povolování dopravních staveb se mluví dlouhé roky. Některé dílčí změny se už prosadit podařilo, na zásadní však stále čekáme.

Nový stavební zákon se rodí v bolestech. Až tu bude, může situaci nějak radikálně zlepšit?

Může a nemusí. Záležet bude na konečném znění. Změny jsou nutné, čekají na ně investoři, účastníci řízení i stavební úřady. Problém vidím mimo jiné ve vzniku centralizovaného Nejvyššího stavebního úřadu, řízeného z Prahy. Příliš tlačit na jeho vznik je špatně. Musíme zjednodušit a zrychlit stavební řízení, na tom je shoda. Vznik dalšího centrálního úřadu je to poslední, co by měl nový stavební zákon přinést. Jestli má někdo pocit, že centrální orgán jako mávnutím kouzelného proutku vyřeší všechny neduhy stavebního řízení, si nemyslím. Jsme malá země a myslím si, že není nutné všechno centralizovat.

Věříte, že finanční kanál pro dopravní infrastrukturu v příštím roce nevyschne?

Rozpočet fondu dopravy se odvíjí od státního rozpočtu na rok 2020. Ekonomika sice zpomaluje tempo, ale věřím, že investice do dopravní infrastruktury omezeny nebudou. Pro letošní rok jsou peníze dané. Jak to s nimi bude příští rok, na to se mě zeptejte až začátkem září.

Sdružené je letos „plnoleté“. Pobude tu s námi ve zdraví ještě další roky?

To nevím. Podle mě musí fungovat tak dlouho, dokud to bude potřeba. Klíčová je podpora všech našich členů. V neposlední řadě nám musí pomáhat lidé v regionu. Vždyť za ně už osmnáct let bojujeme.