Začali jako projekt inspirující a motivující mládež ke zdravému životnímu stylu. Majitelka spolku Fénix Opava Nikol Širancová prozradila, že se jim nelíbila situace v naší republice. „Děti ve většině případů tráví svůj volný čas nesmysluplně, tedy u počítačů, televize a mobilních telefonů. My to chceme změnit,“ sdělila Nikol Širancová.

Sportovní klub Fénix Opava motivuje mládež ke zdravému životnímu stylu. | Foto: Archiv Sportovního klubu Fénix Opava

Street workout vznikl ze sportovní gymnastiky a je založen na cvičení s vlastní váhou. V průběhu roku nabízí spolek několik kurzů. Fénix kids, který funguje pod hlavičkou Střediska volného času Opava, je určen pro děvčata a chlapce od osmi do dvanácti let a zaměřuje se na celkový rozvoj pohybu. Street workout pro zájemce od třinácti let využívá ke cvičení pouze tři věci, a sice hrazdu, bradla a vlastní tělo. „Tomuto sportu se může věnovat kdokoliv, kdo má chuť na sobě pracovat. Nejen, že rychle zpevníte a vytvarujete postavu, ale také získáte komplexní sílu,“ vyjmenovala Širancová výhody workoutu. Dále Flexi yoga, která není věkově omezená, nabízí vývoj flexibility. „Důležité je, že takto získaná ohebnost je snadno udržitelná i do následujících let,“ pokračovala. A konečně také tříměsíční kurz Komplex, ve kterém si zájemci osvojí základy správného provádění cviků formou kruhových tréninků.