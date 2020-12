/FOTOGALERIE/ Některými úseky opavské Staré Silnice motoristé hladce rozhodně neprojedou. Stav cesty bychom mohli bez nadsázky označit za katastrofální. Občané volají po novém koberci už roky. Jenže jejich prosby zatím opavský magistrát, kterému zmíněná cesta patří, nevyslyšel. Změní se to příští rok?

Stará silnice v Opavě připomíná tankodrom. | Foto: Deník / Roman Brhel

Miroslav Rak bydlí v části Staré Silnice, nacházející se před železničním podjezdem ve směru z Vančurovy na Stypovu ulici. „Žiji zde přes třicet let. A každý rok, dvakrát, třikrát, vyjíždí asfaltová kavalérie a Starou Silnici lepí. Když jí projíždíte, je to tragédie. Oni to zalepí a za měsíc je to znovu vytlučené, to je na tom to nejhorší. Po čtrnácti dnech se vše vydrolí a je tam zase díra. A tento proces se opakuje, jaro, podzim,“ říká.