Krajský projekt Technotrasa, který sdružuje třicítku technických atraktivit v Moravskoslezském kraji, vyhrál celostátní Velkou cenu cestovního ruchu. Prvenství pak Technotrasa získala v kategorii Turistický produkt. Které atraktivity k Technotrase patří a co se v rámci tohoto unikátního projektu chystá pro letošní rok?

Landek park. | Foto: Se svolením KÚ MSK

Technotrasa je v rámci republiky nejlepším počinem v kategorii Turistický produkt. Rozhodli o tom odborníci v rámci soutěže Velká cena cestovního ruchu 2022/2023. Celorepubliková soutěž Hospodářské komory ČR zviditelňuje výjimečné projekty v oblasti cestovního ruchu a upozorňuje na atraktivní novinky.

Kraj památky zapojené do Technotrasy každoročně dotuje. Letos mezi atraktivity, které uspěly v dotačním programu, rozdělí 3 miliony korun. S Technotrasou bude v nadcházející sezoně spojeno i mnoho akcí pro rodiny s dětmi.

Takto vypadalo představení nové zastávky Technotrasy v Nošovicích veřejnosti:

1/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 2/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 3/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 4/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 5/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 6/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 7/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 8/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 9/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 10/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 11/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 12/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 13/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 14/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 15/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 16/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 17/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 18/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 19/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 20/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 21/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 22/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 23/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 24/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 25/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 26/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 27/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 28/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 29/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 30/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 31/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 32/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 33/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 34/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 35/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 36/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 37/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 38/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 39/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 40/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 41/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 42/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 43/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 44/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích. 45/45 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Návštěvníci si již mohou v rámci projektu Technotrasy prohlédnout i automobilku Hyundai, 27. ledna 2022 v Nošovicích.

Technotrasa aktuálně propojuje celkem 36 technických památek z různých odvětví. Lidé mohou navštívit například Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice, Dolní oblast Vítkovice, Weisshuhnův kanál, Osoblažskou úzkokolejku, mlýny v Poodří i Opavském Slezsku, ale i místa spojená s hornictvím, těžbou břidlice nebo textilním průmyslem.

Technotrasa získala cenu. Patří k ní i pěchotní srub v Bohumíně

„Jsem pyšný, že Technotrasa uspěla v celorepublikové konkurenci. Ocenění potvrzuje, že náš region má turistům co nabídnout. Zajímavá je podle mě komplexnost Technotrasy. Propojuje hodně známé i méně známé subjekty a díky Technotrase ukazujeme, že místa lákající k návštěvě jsou tady napříč celým krajem. Když k nám přijede člověk z Polska nebo Prahy, zamíří do Dolních Vítkovic, kde narazí na Technotrasu a zjistí, že kromě Světa techniky je tady řada dalších míst, která stojí za to navštívit. Letos jsme zmodernizovali web technotrasa.cz, takže pro návštěvníky jsou tipy na výlet za industriálními krásami kraje ještě přehlednější,“ uvedl jednatel MS Tourismu Petr Koudela s tím, že na stejném půdorysu jako je Technotrasa vznikl i projekt Pojez.

Muzeum břidlice a břidlicové doly v MS kraji:

1/22 Zdroj: Se svolením spolku Zálužné Muzeum břidlice. 2/22 Zdroj: Se svolením spolku Zálužné Interiér Muzea břidlice. 3/22 Zdroj: Spolek Zálužné Horník v břidlicovém dole. 4/22 Zdroj: Se souhlasem Krajina břidlice z. s. Flascharův důl v Odrách. 5/22 Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň U města Odry se otevřel Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, 9. července 2020. Jeden z iniciátorů projektu Jakub Zeman. 6/22 Zdroj: Se svolením spolku Zálužné Raabova štola. 7/22 Zdroj: archiv Krajina břidlice Vítkovsko a Budišovsko jsou lokality proslulé těžbou břidlice. 8/22 Zdroj: Se souhlasem města Budišov nad Budišovkou Jezerní důl. 9/22 Zdroj: Se souhlasem města Budišov nad Budišovkou Jezerní důl. 10/22 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, u města Odry v Moravskoslezském kraji, červenec 2020. 11/22 Zdroj: archiv Krajina břidlice Vítkovsko a Budišovsko jsou lokality proslulé těžbou břidlice. 12/22 Zdroj: Archiv Raabova štola - krajina břidlice 13/22 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, u města Odry v Moravskoslezském kraji, červenec 2020. 14/22 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, u města Odry v Moravskoslezském kraji, červenec 2020. 15/22 Zdroj: Se souhlasem města Budišov nad Budišovkou Jezerní důl. 16/22 Zdroj: Se souhlasem města Budišov nad Budišovkou Jezerní důl. 17/22 Zdroj: Se souhlasem města Budišov nad Budišovkou Jezerní důl. 18/22 Zdroj: archiv Krajina břidlice Vítkovsko a Budišovsko jsou lokality proslulé těžbou břidlice. 19/22 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, u města Odry v Moravskoslezském kraji, červenec 2020. 20/22 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, u města Odry v Moravskoslezském kraji, červenec 2020. 21/22 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, u města Odry v Moravskoslezském kraji, červenec 2020. 22/22 Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň Flascharův důl, kde se v minulosti těžila břidlice, u města Odry v Moravskoslezském kraji, červenec 2020.

V projektu Pojez kraj stejným způsobem propaguje to nejlepší z oblasti gastra a lidé tak mohou zavítat do osvědčených podniků v kraji a jejich návštěvu spojit se zajímavými výlety. Stejně jako v loňském roce se budou konat gastrofestivaly pro veřejnost. Takzvané Pojez festy mohou lidé navštívit 13. května v Dolních Vítkovicích, 12. srpna v Karlově Studánce nebo 9. září na Ostravici.

Koncert robotů a bavlněných rukavic. Technotrasa má novou zastávku v Nošovicích

„Moc mě těší, že ocenění získala právě Technotrasa. Je to unikátní propojení technických památek, které jinde v tuzemsku turisté nenajdou. Technotrasa je virtuální stezka, která staví na historii našeho regionu. Ten je s průmyslem neodmyslitelně spjatý. Lidé se tak mohou seznámit s neopakovatelným geniem loci technických památek i míst, která průmyslem stále žijí,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch Jan Krkoška a připomněl, že Technotrasa už toto ocenění získala i v roce 2020.

Odborníci posuzovali v kategorii Turistický produkt nápaditost a kreativitu, využití infrastruktury cestovního ruchu a například i propojení několika služeb či provozovatelů. Výsledky 16. ročníku Velké ceny cestovního ruchu se vyhlašovaly v rámci mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Holiday World a Fóra cestovního ruchu agentury CzechTourism a Institutu turismu.

Technotrasa nabízí nové zážitky. Cestovní ruch v MS kraji podpoří nová reklama

„Už teď všechny zveme na Den s Technotrasou, který bude součástí květnového Pojez festu. I letos nás čeká oblíbené Fajne léto. Jedná se o víkendové dny plné soutěží a zábavy vždy na vybraných místech Technotrasy. Na léto jich plánujeme celkem deset, takže stále platí, že v Moravskoslezském kraji mají lidé nesčetně možností, jak se s rodinami či přáteli bavit,“ uzavřel náměstek hejtmana kraje Jan Krkoška.

*Více informací o jednotlivých zastávkách najdete na webu Technotrasa.cz.