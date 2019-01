Opava - Strávit celý víkend ve škole? Učit se od pátečního odpoledne až do neděle? A ještě k tomu dobrovolně a pořádně si to užít? Přesně toto se událo tento víkend na Mendelově gymnáziu.

Studenti Mendelova gymnázia strávili celý víkend ve škole. | Foto: archiv školy

Dvacítka studentů zde pod vedením Fabiána Frončka pracovala na přípravě internetové televize. Fabián Fronček absolvoval Mendelovo gymnázium před 5 lety, nyní studuje Filmovou a televizní fakultu na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.

„Celý nápad vznikl tak, že když jsme dostali v rámci pedagogického semináře za úkol zorganizovat někde přednášku o filmu, řekl jsem si, že se nebudu držet minimálního zadání: jedna přednáška nestačí, studenti se nejlépe naučí praxí, a tak jsem se rozhodl iniciovat a spoluzaložit na Mendelově gymnáziu internetovou televizi," popisuje počátek akce vedoucí workshopu.

„Líbí se mi, že spolupracují studenti různých ročníků," doplňuje pedagožka Gabriela Onderková, která se organizace projektu ujala.

Proč se rozhodli strávit víkend ve škole? „Je to velice dobrá zkušenost, mohu si vše vyzkoušet na vlastní kůži: napsat scénář, natáčet, stříhat… Pokud to půjde dál ve stejné náladě, bude to super," říká student druhého ročníku David Graf. Co konkrétně natáčí, ale prozradit nechce: „To je prozatím tajné, ale je to hodně neformální, zábavné."

Jonáš Onderka studuje na gymnáziu teprve prvním rokem, zkušenost s natáčením už ale má: „Jsem tady z prostého důvodu: natáčení a hraní mě baví, v budoucnu o něčem takovém uvažuji. Už jsme v minulosti jeden film točili, ale ztratil se, tak teď mám druhou možnost," říká Jonáš.

Ani Bára Premusová víkendu ve škole nelituje: „Je to zajímavé, přínosné, v té zimě určitě dobré využití času."

Zkušenosti sbírají nejen studenti, ale i sám vedoucí workshopu: „Organizuji vše za pochodu, studenti do toho vnáší své, nechtěl jsem jim nic diktovat, vytváříme program společně. Je to týmová práce. Natáčení máme hotovo, v neděli bude postprodukce, mám zde svou střižnu, což je notebook a dva monitory, technika je zatím z VŠ, později budeme hledat sponzory," uzavírá Fabián Fronček.

První upoutávkové video mohou zájemci zhlédnout již nyní na facebooku skupina MGO TV či na youtube.