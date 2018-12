Tělocvična nacházející se v areálu hřiště v Dolním Benešově se stala oblíbenou lokalitou zlodějů. Za poslední tři roky se z prostoru před ní anebo v jejích útrobách ukradly věci za asi sto tisíc korun.

Kriminální živly naposledy ukořistily jízdní kolo, kterým na trénink dorazil jeden z mládežníků dolnobenešovského fotbalového klubu. Jeho předsedovi Petru Machovskému dochází trpělivost, protože krádeže se opakují. Považte sami.

Třikrát byla vykradena šatna, kromě tří klasických bicyklů bylo odcizeno i jedno elektrokolo, jindy zlodějského „nájezdu“ zase nezůstalo ušetřeno auto na přilehlém parkovišti a obdobnou trestnou činností byl poznamenán také vestibul tělocvičny.

„Krádeže se týkaly našich dětí, rodiče se mě pak logicky ptali, co se dá s touto situací dělat. Co jsem schopen udělat z pohledu prevence, aby k tomu nedocházelo. My jsme uživatelé, majitelem je město, se kterým se tato záležitost probírala. Řešení musí přijít z této strany,“ zdůraznil Petr Machovský, jenž se zamyslel i nad tím, jak tělocvičnu a její okolí chránit.

„Nabízí se kamery. U nich je ovšem otázkou legislativa, a tím pádem i GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů pozn. red.). Je neuvěřitelné, že ke krádežím dochází. Tělocvična se nachází poblíž hlavní silnice, která prochází Dolním Benešovem, vedle je sídliště, jedná se tedy o frekventovaný prostor.“

Inspirací by mohl být areál fotbalového hřiště, na jehož okraji je situována právě i tělocvična. Ta však zatím snímána není. „Dělalo se nové zázemí a naším požadavkem v rámci zabezpečení bylo i zřízení kamerového systému. Od té doby, co funguje, krádeže ve zbytku areálu ustaly. Záznamy z kamer si vyžádala také policie a pomohly jí při vyšetřování. Možná je to ta správná cesta,“ doplnil předseda dolnobenešovského fotbalového klubu.

Podobně uvažuje také starosta města Martin Štefek. „Jde o jednu z možností. Samozřejmě, kvůli GDPR a dalších věcí to není tak jednoduché. V areálu hřiště kamery jsou, avšak kromě jiného snímají hlavní budovu, tělocvičnu už ne,“ řekl vedoucí představitel Dolního Benešova a doplnil: „Budeme o tom jednat. Kamerami bychom chtěli opatřit vstupy a výstupy mateřské a základní školy. Kromě toho se nabízí umístění na problematická místa, mezi něž se řadí i tělocvična. Instalovali jsme je na kulturním domě. Setkávali jsme se tam totiž s pohybem problémových lidí, kteří například rozbíjeli okna a podobně.“