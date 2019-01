Opava - Lidé tomu moc nevěřili. Chytnout vandaly, kteří předminulý víkend zničili hřbitov v Kateřinkách, se prý policii nepodaří. „To bychom museli ty grázly chytit za límec a přivést jim je,“ říkali rozzlobení majitelé zničených náhrobků.

Také Anna Kaschingová z Opavy – Kateřinek musela nechat opravit hrob svých rodičů a manžela. Stálo ji to tři tisíce. To, co se stalo, nechápe. | Foto: DENÍK / Martin Kůs

Dnes je vše jinak. Policie vandaly chytila. A tři mladíci, jak píšeme v tomto vydání na první straně, se k činu přiznali. To je ale jen jedna strana mince, ta lesklejší. Tou druhou, odvrácenou, je zabezpečení pietního místa ze strany Hlásky i policie.

Co pro lidi v této věci udělají? Nebo budou spíše hledat argumenty, proč nic moc udělat nejde? Z článků na této straně si můžete udělat svůj názor. My jsme se po celý uplynulý týden okolo kateřinského hřbitova ve dne i v noci ochomýtali, a tak vám mimo jiné přinášíme reportáž z naší noční návštěvy.

V noci na hřbitov? Bez problémů

Noc ze středy na čtvrtek. Poničený hřbitov v Kateřinkách na Filípkově ulici tone ve tmě. Je cílem naší redakční noční cesty. Zajímá nás, zda byla učiněna nějaká opatření proti dalšímu nájezdu vandalů, který se nikdy nedá vyloučit. Na vlastní kůži jsme si tedy vyzkoušeli, jak je obtížné dostat se na tento hřbitov uprostřed noci a zdali nám v tom bude někdo bránit.

Ukázalo se, že vstup je mnohem jednodušší, než jsme si mysleli…brána byla odemčená. Ale upřímně řečeno, dostat se dovnitř by nebyl žádný problém, protože zadní část pozemku je ohrazena nevysokou zdí.

Zpočátku jsme se trochu obávali monitorování areálu městskou policií a následného zásahu, avšak naše obavy byly liché. Po celou dobu našeho průzkumu, tj. zhruba půl hodiny, jsme nebyli vyrušeni naprosto nikým, ačkoli jsme se nesnažili být vysloveně tichými. Svíce osvětlovaly hroby, které se staly objekty vandalského běsnění. Povalené náhrobky. Rozbité lucerny. Poházené věnce. To je jen stručný výčet následků nesmyslné destrukce.

Tento pohled se nabízel téměř neustále, jelikož pachatelé likvidovali pomníky v celém prostoru hřbitova. Jak se mohlo stát, že po tomto politováníhodném činu jsme si mohli dovolit volně vstoupit na hřbitovní půdu uprostřed noci a bez povšimnutí? Kdybychom se rozhodli dokonat dílo zkázy, tak nás zřejmě nikdo ani nezaregistruje.

Nemůžeme ovšem z toho vinit obyvatele žijící v sousedství, ti nemohou neustále kontrolovat, jestli se náhodou v blízkosti nepohybují nějaká podezřelá individua. Tato povinnost by měla ležet na bedrech policie. Právě při odchodu, přesně ve chvíli, když jsme za sebou zavírali hlavní bránu, nás míjelo policejní auto.

Možná si nás jenom nevšimli.

Žena: všichni tu nadáváme…



Uplynulý čtvrtek dopoledne, krátce před jedenáctou hodinou. Hřbitov v Kateřinkách je liduprázdný. Chtěli jsme si popovídat s někým, koho útok vandalů poškodil, ale nikdo tu není. Jedinými živými tvory jsou zde tři kočky.



Procházíme cestičkami mezi hroby. Většina z nich je už opravena, nebo alespoň znovu provizorně postavena. Jiné ale stále nesou větší či menší stopy činu vandalů. Poražené desky, uražená písmena. Támhle leží na tři kusy rozbitý anděl. I to málo napovídá, jak hloupý a zbytečný to byl čin.



V levém rohu u zadní zdi je stále vidět zkáza. Nejen malé, ale hlavně velké mramorové náhrobky tu leží v trávě. To musela být perná práce takový téměř dvoumetrový kus kamene porazit. Musel vážit k jedné tuně. Pachatelé si pěkně mákli. Od hlavního vchodu se blíží žena. Přichází k jednomu z hrobů. Dáváme se do řeči.



Také hrob u kterého stojíme, byl poškozen. Naštěstí ne tolik, jako nedaleký z leštěného černého kamene. „Mám tu pochované rodiče a manžela. Starám se tu o hrob od smrti rodičů. A najednou tohle. Je to hrozné, tohle by si snad nikdo nedovolil ani za komunistů. Poničili pomníky po celém hřbitově. Nedokážu to pochopit, všichni tu na ně nadáváme,“ říká Opavanka Anna Kaschingová.



Hrob jejích rodičů a manžela je už opravený. Postaral se o to kameník. „Požádala jsem kameníka, sama bych to nedokázala. Stálo mne to tři tisíce, ale vím, že jsou tady hroby poničené tak, že oprava bude stát daleko víc. Třeba sousední hrob stál šest tisíc. Záleží, co zničili. Pokud jen porazili desku, bylo to pár tisíc, ale tam, kde zničili žulové podstavce, nápisy a sochy, bude to o hodně víc,“ míní Anna Kaschingová.

Lidé volají kameníky

Stovka zničených hrobů na kateřinském hřbitově znamená stovku lidí, kteří musejí hroby svých bližních uvést do pořádku. Nejvíc práce s tím spojené budou mít kameníci. Do opavského Kamenosochařství Zedníček na Otickou ulici už první zájemci o opravu zničeného pomníku začínají přicházet.

Větší nápor objednávek však kameníci očekávají až v době, kdy škody začne řešit pojišťovna. Vyřizují i časté telefonické dotazy na termíny a ceny. „Po telefonu jim cenu říci nemůžeme, ta může být dohodnuta až na hřbitově po prohlídce pomníku. Záleží na stupni jeho poškození.

Některé rozbité desky půjdou ještě opravit, ale jiné, zcela zničené, budou muset majitelé nechat zhotovit znovu,“ vysvětluje pracovnice kamenosochařství Alice Vidlářová.

Strážník v noci hlídat nebude



O změně neuvažujeme. Toto odpověděla mluvčí městské policie Opava Pavla Losertová na otázku, zdali nezačne sloužit okrskový strážník, pod něhož kateřinský hřbitov spadá, i v noci.



„Strážníci územního dohledu pracují v pružné pracovní době od pondělí do pátku, v nočních hodinách pracuje pouze intervenční skupina,“ upřesnila Losertová. Jak zmínila, městská policie provádí na kateřinském hřbitově namátkové kontroly v rámci okrajových částí města. Podle ní je třeba si uvědomit, že hřbitov není technicky zabezpečen.



„Bezpečnost se zvýší díky dostatečnému osvětlení jak na hřbitově, tak před vstupem. Z hlediska bezpečnostimávelký význam kromě osvětlení i uzamčení hřbitova, které bohužel není. Proto jsou oba dva vchody volně přístupné právě v nočních hodinách,“ vysvětluje Losertová a dodává:



„Jako městská policie se nezříkáme odpovědnosti za kontrolní činnost na území celého města, ale primárně se necítíme být odpovědni za konkrétní zabezpečení hřbitova.“

Lidé městu připomínají, že mu hřbitov patří

V placení daní jsou na tom obyvatelé městské části Kateřinky stejně jako obyvatelé v centru města, a mají proto stejná práva. „Do městského hřbitova jdou investice, ale hřbitov v Kateřinkách stojí bokem zájmu magistrátu.

Pro něj je zřejmě důležitější špion na Dolním náměstí než stav hřbitovní brány, která pro vypadlý zámek a rezavění nejde zamknout,“ míní například Opavan Karel Masek. Dál připomíná také nevyřešený hřbitovní odpad, nezamčenou nízkou branku z Filípkovy ulice i absenci jak parkoviště pro návštěvníky, tak i WC, osvětlení a kamerového systému.

Vadí mu mimo jiné neudržované cestičky na hřbitově, které se při dešti rozbahní, nepřítomnost strážníků nebo policistů a také nedostatečně bezpečný silniční přechod pro návštěvníky hřbitova přes Hlučínskou ulici. Upozorňuje, že průchozí kateřinský hřbitov je ve dne pietním místem a v noci rájem bezdomovců i vandalů.

„Na podnět magistrátního odboru rozvoje města jsem vloni reagoval e–mailovým návrhem na zařazení hřbitova Kateřinky v Opavě do investiční akce města. Odpověď mi přišla rovněž e–mailem od pana Petra Šnejdara s informací, že hřbitov do plánovaných investic statutárního města Opavy zařazen nebyl,“ dodává Masek.

Hláska: možná hřbitov osvětlíme



Co udělá opavský magistrát pro to, aby se další útoky vandalů eliminovaly? Uvažuje, že by zajistil větší zabezpečení hřbitova nebo povolal strážce? Podle tiskového mluvčího radnice Jana Šindlera návrhy na opatření město konzultuje s policií, městskou policií, dále s Římskokatolickou farností Opava-Kateřinky a Technickými službami.



„Všichni přítomní se bez výjimky shodli, že takovémuto plošnému a rozsáhlému vandalství by zamčená brána nezabránila. Pokud jde o strážce, tak je otázkou, zdali má město postavit a platit strážce na každé místo, které je ohroženo útokem vandalů,“ zmínil.



To by podle něj znamenalo takto chránit všech osm městských hřbitovů, všechny pomníky ve městě, všechny cenné sochy a jiné umělecké artefakty, všechna cenná prostranství včetně domů, podchodů, průchodů a podobně. „Všechna tato místa jsou potenciálními terči útoků. Podle názoru všech zúčastněných je takový postup nereálný,“ podotkl s tím, že se zúčastnění shodli, že by hřbitov mohl být nasvětlen.



„Nyní bude prověřeno technické řešení. Kromě toho město připravuje opravu opěrných zdí hřbitova. O přípravě ale bylo rozhodnuto ještě před útokem vandalů,“ tvrdí Šindler. Jak dále uvedl, město nyní upíná hlavní pozornost ke zmírnění škod, které poškození lidé utrpěli. V současné době Hláska připravuje dopisy, které budou rozeslány všem poškozeným.



„Město kromě toho požádalo ještě ty, kteří mají pojištění, aby nám poskytli kopie pojistných zpráv. Zatím jsme ale žádnou pojistnou zprávu nedostali,“ dodal Šindler.

Opavané míní, že vandaly nic nezastaví

Myslíte si, že opavský magistrát, státní a městská policie dělají dost pro to, aby se neděly podobné věci jako na hřbitově v Opavě-Kateřinkách? Domníváte se, že mohli udělat více? Tyto otázky jsme položili náhodným chodcům v ulicích Opavy.

Z odpovědí dotázaných vyplynulo, že hlídat všechny objekty je téměř nemožné. Například čtyřiašedesátiletý důchodce z Opavy František Ovčáček si myslí, že se hřbitovem již nic dělat nelze. „To je bokem města, obvykle se tam vrací mladí z diskotéky, to mohli být pravděpodobní pachatelé, ale i když je hřbitov zamknutý, každý, kdo bude chtít, si plot přeleze,“ uvedl.

Marie Kostřicová, sedmasedmdesátiletá důchodkyně z Mokrých Lazců, to vidí podobně: „To je těžko. To by ta policie musela být všude, a to nejde. Měly by být větší postihy za takové činy. Doufám, že v tomto bude sjednána náprava.“ Osmašedesátiletý důchodce z Opavy Pavel Sollich vidí problém také ve výchově. „Je to věc v první řadě rodičů a pak také vlády. Jsou tady špatné zákony, legislativa. Rodiče nemají zájem a čas na své děti, ale ani se jim nemůžeme divit, když musí neustále pracovat, aby ty děti vůbec uživili.

A hřbitov? To je ostuda mladé generace. Neustále si na něco stěžují, ale sami se nesnaží být slušní občané. Pomohlo by, kdyby chlapci měli zase povinnou vojenskou službu. Zdevastovaný totiž není jen hřbitov, ale vše. Prostě a jednoduše zde schází kvalitní výuka,“ rozpovídal se.

Jednodušeji to bere čtyřiatřicetiletá prodavačka z Opavy Martina Vlásková. „Moc udělat nejde. Kdo to udělat chce, udělá to vždy,“ říká. Na straně policie stojí také šestatřicetiletá Marcela Holásková z Kylešovic, která je momentálně na mateřské: „Víc asi nemohou udělat, pokud nebylo dost důkazů proti nim, tak nemají nic. A na hřbitově hlídač být nemůže, je to navíc odlehlé místo.“

To třicetiletá prodavačka z Opavy Andrea Gutarová si myslí, že se všichni snaží. „Těžko ale uhlídají vše,“ dodává. Jediná Anděla Vedková, sedmasedmdesátiletá důchodkyně z Opavy ještě vidí prostor pro zlepšení. „Mohli by udělat víc, ale spíše v podobě zákonů, hlídat všechna odlehlá místa není teoreticky ani prakticky možné,“ uvedla.

(dat, noh, azu, kus, ver, jih, luc, veo)