První adventní neděle vychází na 27. listopadu a do té doby by mělo veškeré vánoční osvětlení v Opavě připravené. Výzdobu město zrušit nechtělo. „Přesto, že se Evropa potýká s energetickou krizí, výzdoba k Vánocům neodmyslitelně patří, bez ní by přišly o své kouzlo. Opavany o něj nechceme připravit, na druhé straně je ale třeba hledat úspory,“ přiznává opavský primátor Tomáš Navrátil.