Pavučiny, šifry, různé bytosti, tajemné obrazce a vzkazy. Před časem se Deník věnoval tetování, která mají příslušníci vězeňské služby doprovázející obžalované k jednáním u Krajského soudu v Ostravě a Okresního soudu v Ostravě. Tentokrát se zaměříme přímo na zločince. Někteří z nich mají tetování dokonce i na hlavách.

Tetování na hlavě muže odsouzeného za vraždu, Ostrava | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Jedenáct životů

Zřejmě největší pozornost svého času poutal masový vrah Zdeněk Konopka (56 let), kterému v listopadu 2021 ostravský krajský soud vyměřil doživotní trest. Muž v srpnu 2020 založil v Bohumíně ničivý požár, při němž zemřelo jedenáct lidí. V soudní síni šokoval nejen chladnokrevným chováním, ale také vytetovaným nápisem na temeni hlavy. Jde o jméno a roky narození a úmrtí jeho druhého syna Marka, který nešťastně zemřel před několika roky.

Vrah servírky

Svou hlavu proměnil v plátno i Ladislav Kandráč, který má na svědomí jednu z nejbrutálnějších vražd posledních let. Před Vánocemi roku 2019 v Hospůdce U lišáka v Ostravě-Hrušově ubodal servírku, která jej v pláči prosila o slitování. Zasadil jí bezmála padesát ran nožem.

U soudu prohlásil vinu, díky čemuž vyvázl s trestem ve výši 15 let a 9 měsíců. Později ale vypověděl, že vraždila jeho manželka. Za to si vysloužil stíhání za křivé obvinění, za což byl odsouzen na dva roky a osm měsíců žaláře. S dřívějším trestem za vraždu to celkem dělá 18 let a 5 měsíců.

Před zraky dítěte

Tetování na hlavě a krev na rukou má také muž z Novojičínska. Zabil bývalého manžela své družky, a to před zraky šestiletého dítěte. Zasadil mu celkem jedenáct bodných a řezných ran. Od soudu odešel se čtrnáctiletým trestem.