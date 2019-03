Tradičním opavským Velikonočním trhům na Dolním náměstí bude letos poprvé předcházet Jarní tržiště, určené pouze pěstitelům.

Většina pěstitelů z Opavy a okolí je již z předchozích let zvyklá, zakoupit si sazenice na farmářských trzích pořádaných městem. Ale protože je jejich začátek plánován vždy až po Velikonocích, znamenalo by to posunout první prodejní den trhů až na konec dubna. A to je zvláště pro zahrádkáře příliš pozdě.