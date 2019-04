Tradiční a hojně navštěvovaná akce Den země a mláďat si letos zapíše už svůj 18. ročník.

Ovce valaška. Ilustrační foto | Foto: Zoo Ostrava

V areálu Školního statku při Masarykově střední škole zemědělské a Vyšší odborné škole Opava se tentokrát uskuteční od čtvrtku 25. do soboty 27. dubna vždy od 9 do 17 hodin, v sobotu do 16 hodin.