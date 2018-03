TIP liga začíná: hrajte o televizi a piva

Úvodní kolo Tip ligy je tady. Ve hře máme spoustu zajímavých cen od televizoru, přes vstupenky na populární Partičku, až po fanouškovské předměty Slezského FC Opava a třeba i permanentku na fotbal nebo luxusní koleno v pivnici Drak.

Výhra - TIP ligaFoto: Deník

JAK SE DO HRY ZAPOJIT?

Každý hráč si pro registraci do soutěže musí nejprve zajistit hrací kupon. Na něm vyplníte osobní údaje, vystřihnete jej a doručíte vždy do pátku do 12 hodin do redakce svého Deníku, nebo necháte na sběrném místě. Redakce každému novému hráči přidělí startovní číslo.

První kolo hrajeme od 19. března, jeho výsledky a vítěze se dozvíte ve středu 28. března. Od dalšího kola každý hráč své startovní číslo vepisuje na kupon.

Do hry se lze zapojit kdykoliv i v průběhu soutěže a stále máte šanci i na hlavní výhru sud piva Gambrinus. To proto, že body za špatné tipy se odečítají, a náskok soupeřů tak svými skvělými tipy můžete dohnat.

TIP ligu lze hrát i na webu, ale do hry se lze zapojit jen prostřednictvím papírového kuponu. Webový hráč si musí na prvním kuponu zvolit čtyřmístný číselný kód, který slouží spolu se startovním číslem k přihlášení do www.denik.cz/tipliga.

Kromě osobních údajů hráč na tištěném i webovém kuponu zároveň vyplňuje další důležitá pole: Supertrefu a bonusový kód. Supertrefa je tip na celkový počet vstřelených branek v 10 tipovaných utkáních v každém kole a jde o pomocné kritérium pro určení vítěze v jednotlivých kolech při rovnosti bodů (kdo Supertrefu uhodne nebo se jí nejvíc přiblíží, dostává cenu).

Díky bonusovému kódu hráč získává dva prémiové body navíc. Kód mohou vložit do svého tiketu i hráči na webu. Pokud tak učiní, i oni mají dva body navíc v každém kole.

SOUTĚŽ TÝMŮ

Šanci na vaši výhru zvyšuje také soutěž týmů. Spolu se svými rodinnými příslušníky nebo kamarády vytvořte svůj tým, který musí mít ČTYŘI členy, originálně jej nazvěte a utkejte se s dalšími družstvy.

Stačí, abyste na hrací kupon vepsali do zvláštního pole název týmu, který chcete reprezentovat.

JAK SE TIKETY HODNOTÍ?

Za správně natipovaný zápas připisujeme +2 body, za špatně natipované utkání naopak ubíráme 1 bod.

Pokud se některý z vybraných zápasů nesehraje, nedohraje či odehraje již před víkendem, nedostanou za něj hráči žádný bod. Dvojtipy, trojtipy ani jiné varianty nejsou povoleny, stejně jako když řádek vůbec nevyplníte. V těchto případech se vše hodnotí jako minus 2 body.

Sběrná místa

Redakce: Na rybníčku 56, 746 01 Opava (pátek 10.00)



Další místa:

- Chýše hřiště Slavia Opava

- Kravaře (hospůdka Na hřišti)

- Hlučín (pohostinství Kuchař)

- Hněvošice (cukrárna U Eli)

- Kobeřice (hospůdka Na hřišti)

- Sklep bar Hať (uzávěrka čtvrtek 11.00)