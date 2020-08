Aktivity den. Tak zní oficiální název akce, která se už popáté vrací do Obchodního centra (OC) Breda&Weinstein a na jejíž organizaci se spolu se zmíněným OC podílí také Opavský a hlučínský Deník. Zájemci mohou přijít načerpat inspiraci pro trávení svého volného času, ať už jde o děti, nebo dospělé. Čeká na ně široká škála nabídek aktivit, od sportovních klubů, přes jazykové kurzy až po bojová umění.

„Každý rok se snažíme, aby byl veletrh úspěšnější a navštěvovanější. Pro letošek je tahákem youtuber a parkourista Vova a jeho show. Také autogramiády sportovců nejsou výjimkou, letošního ročníku se účastní všichni basketbalisté BK Opava. Hned po autogramiádě, která proběhne ve 14 hodin, přijde na řadu charitativní blok, kdy budeme předávat výtěžek dražby sportovních relikvií malému Matyáškovi Tazbirkovi, který trpí dětskou mozkovou obrnou. I přes koronavirovou situaci je ze stran vystavovatelů zájem o účast a prezentaci volnočasových aktivit. Což nás moc těší a je to známka toho, že je veletrh úspěšný a má smysl ho pořádat,“ přibližuje jedna z organizátorek akce Veronika Königová z inzertního oddělení Opavského a hlučínského Deníku.

Těšit se příchozí mohou třeba na ukázky jógy, meditace či ju-jutsu v podání Kodokai centra (ve 13.15), taneční vystoupení latinskoamerických a standardních tanců od TSK Opava (ve 13.30), tanec na židli alias chairdance předvede studio Prostě se hýbej (ve 13.50), ukázka cvičební lekce Fit centra Mandala Jarmily Hamplové proběhne ve 14.45. Představí se i vzdělávací a jazykové centrum Faktum (15 hodin), Mažoretky AMA (15.20), chybět nebude ukázka na konstrukci s kruhem opět v podání studia Prostě se hýbej (16 hodin), vystoupení s ukázkou cvičení Tchaj-ťi čchüan aneb sestava 24 forem stylu Jang (16.15 a 17.50). V 16.30 můžete zhlédnout fotbalový trénink kategorie U10 Slezského FC Opava, v 16.45 následuje ukázka Capoeiry klubu Vem Camará Capoeira Opava a v 17.30 se představí Škola Taekwon-DO ITF z Opavy.

Jak již bylo zmíněno, letošní ročník veletrhu oživí i populární youtuber a freerunner Vova alias Vladimir Koldayev, který v Bredě předvede svou parkourshow, a to hned ve třech odpoledních vstupech (14.30, 15.45 a v 17 hodin i s autogramiádou). „Budeme tam mít stánek a vystoupení, spíše taková akrobacie a podobně. Co se týká show, tak samozřejmě něco předvedeme, ukážeme, co umíme a chceme zapojit také diváky,“ prozrazuje Vova.

Internetová dražba

Co se internetové aukce týká, tak se draží boty české basketbalové hvězdy Tomáše Satoranského, v nichž hrál zápasy na Mistrovství světa v Číně. A přispěl také trenér Slezského FC Opava Radoslav Kováč, který do aukce věnoval kopačky se svým jménem, ve kterých hrával. Odkaz na dražbu, která končí ve čtvrtek 27. srpna ve 20 hodin najdou zájemci zde: https://www.sportovniaukce.cz/homepage/auction/1930.

Celý veletrh, který se uskuteční od 13 do 18 hodin, se ponese pod moderátorskou taktovkou DJ Lowy.