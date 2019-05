Nakolik si tyto své příbuzné pamatujete?

Pradědečka Rudolfa Gudricha znám jen z vyprávění a musel to být skutečně renesanční člověk. Pracoval jako řídící učitel a měl spoustu dalších aktivit poslanec Slezského zemského sněmu, zakladatel slezských dobrovolných hasičů, spoluzakladatel Pěveckého sboru slezských učitelů nebo vydavatel Slezského věstníku. Zabýval se však ještě spoustou dalších věcí.

Ale na Arnošta Rychlého si pamatujete, že?

Velmi dobře. Dědeček byl nesmírně laskavý člověk. Jako učitel neznal horší známku než trojku, a když ji některému žákovi dal, měl pak výčitky svědomí. Zahrnoval mě pohádkami, které si „po werichovsku“ upravoval. Vystupovali v nich knížata Blücherovi a Lichnovští, v komnatách hráli Beethoven, Paganini nebo Liszt, princezny se soužily na zámcích v Hradci nad Moravicí i v Raduni a zlý drak žil v jakubčovickém břidličném lomu. Tyto pohádky jsem miloval.

Do jaké míry vás to zavazuje pokračovat v odkazu předků?

Do značné, a rozhodně to nepovažuji za formální povinnost. Vyrůstal jsem v harmonickém prostředí, kde bylo respektované soukromí a vzájemná tolerance samozřejmostí. Byl jsem k tomu veden od dětství. Žili jsme v třígeneračním pojetí a příslušnost k Opavě byla pro nás samozřejmostí.

Možná proto jste se pustil do sbírky historických předmětů města.

Když jsem začal působit jako tajemník magistrátu, objevil jsem v jeho prostorách několik desítek velmi cenných obrazů. Ve spolupráci s odborníky jsem je začal samostatně inventarizovat a poškozené jsem nechal zrestaurovat. To byl základ sbírky, ve které je nyní zhruba 280 předmětů obrazy, grafiky, mapy, uměleckořemeslné předměty i předměty denní potřeby se vztahem k Opavě.

Tomáš Elis přebírá ocenění Manažer roku.Autor: archiv města

Opava může nabídnout i další významné osobnosti.

Jistě a není jich málo. Větší pozornost veřejnosti by si určitě zasloužil secesní architekt evropského až světového formátu Joseph Maria Olbrich nebo světově proslulá Joy Adamsonová. A nejsou v tom sami, významných opavských rodáků a osobností je celá řada. V informovanosti mohou hodně pomoci školy, ať už základní, střední nebo vysoké. Žáci by je neměli opouštět bez znalostí slavných osobností svého města. V životě jim tato znalost bude jen k prospěchu.

Tomáš Elis se narodil 15. února 1962 v Opavě, kde vystudoval gymnázium. Další studia absolvoval na brněnské Právnické fakultě a po absolvování se vrátil za zaměstnáním do Opavy. V letech 1984 až 1999 působil jako právník a později jako vedoucí právního oddělení v Ostroji, od roku 1999 je tajemníkem opavského magistrátu. Poprvé získal ocenění v prestižní celostátní soutěži Manažer roku v sekci Veřejná správa v roce 2015 a podruhé letos, kdy se zároveň dostal i do top desítky manažerů v republice. V obou případech byl nominovaný Českou manažerskou asociací a Sdružením tajemníků České republiky.

Z vašich odpovědí vyplouvá na povrch úzký vztah k rodnému městu.

Život v jiném bych si těžko dokázal představit, i když nikdy nejde říkat nikdy. Pokud bych řízením osudu musel Opavu opustit, určitě bych se při první příležitosti vrátil. Je krásná, má úžasnou atmosféru a všechno, co člověk potřebuje k životu. Jsem nadšený její dokonalou vyvážeností historie a současnosti. Má též obrovské zázemí pro sport, kulturu, cestování i společenské vyžití, a to je velký klad

Nic však nebývá bezvýhradně ideální. Vidíte stejně dobře i její nedostatky?

Mrzí mě hlavně vylidněnost centra, a to považuji za obrovskou škodu. Městské centrum potřebuje ruch, a ten mu dají hlavně lidé. Pokud pro ně není zajímavé, půjdou jinam. Jisté je, že opuštěné obchody a nebytové prostory k přílivu lidí rozhodně nepřispívají. Dost lidí zůstává z vlastní vůle doma a nikam nechodí. Někteří si občas zajdou do divadla, na koncerty, besedy nebo do multikina. Finanční situace však některé přece jen nutí k pečlivému výběru, za co dát peníze.

Letos jste byl v prestižní soutěži Manažer roku znovu oceněn. Jak svůj dvojnásobný úspěch hodnotíte?

Už první ocenění jsem bral s velkou pokorou a to druhé s dvojnásobnou. Není jen výsledkem mé téměř dvacetileté práce pro město Opavu, ale také dlouholeté podpory vedení města. Bez kvalitního fungování úřadu by k mé nominaci nedošlo a velký dík proto patří všem zaměstnancům opavského magistrátu.

Dostat se v soutěži od nominace do finále se dá těžko považovat za procházku růžovou zahradou. Hodnotící komise se na vás pečlivě připravila.

Na tomto snímku je nahoře uprostřed Tomáš Elis zachycen ve společnosti osobností z Opavska.Autor: archiv redakce

Dalo by se říci, že až detailně a byla hodně zvídavá, což je naprosto v pořádku. Zajímala se o můj profesní i soukromý život, jazykovou vybavenost, znalosti a přehled i o fungování celého magistrátu. Na řadu otázek jsem odpovídal písemně, připravil jsem prezentaci a absolvoval jsem též podrobný pohovor se členy hodnotící komise. Poslední slovo měla národní komise, u které jsem prošel na výbornou.

Žádná tréma vám to nehatila?

Netvrdím, že nebyla, protože obhajoba úspěchu bývá vždy těžší než první pokus. V prvním případě byl systém navíc trochu jiný než ten letošní. Spíš než trémou bych to nazval pocitem zodpovědnosti ve snaze neudělat si ostudu před komisí, složenou z uznávaných špičkových odborníků z podnikatelské sféry i z veřejného života.

Skromnost nechme stranou. Jakými zásadami se v práci řídíte?

Jen stručně tím, že za každým rozhodnutím stojí člověk, ať ten, kdo jej vydává, tak i ten, jehož se dotýká. Důkladná příprava stojí sice větší úsilí, ale v konečném důsledku šetří čas i finance. Opozice v názorech není brzdou, ale zdrojem poznání. Každý má právo na omyl, je však potřeba omyl přiznat a chybu napravit. Jako manažer kladu velký důraz na odbornou spolehlivost zaměstnanců, na kvalitu odváděné práce a na vstřícnost ke klientům i k sobě navzájem.

Jste podle všeho zastáncem efektivní komunikace.

Tak nějak. Vyžaduji rychlou reakci na potřeby klientů, plnění termínů, poskytování kvalitních služeb a také vytváření přátelského a příjemného prostředí. Kladu důraz rovněž na loajalitu zaměstnanců se zaměstnavatelem a nebojím se delegovat na ně pravomoci i zodpovědnosti. Velmi podstatné je investovat čas a energii co možná nejmoudřeji a veřejná správa by občana, pokud to není nutné, neměla obtěžovat. Lidé by měli na úřad chodit co možná nejméně a většinu záležitostí by si měli vyřizovat z domu prostřednictvím výpočetní techniky.

Člověk žije nejenom prací. Máte nějaké volnočasové koníčky?

Na věci, které mě zajímají, si čas rozhodně najdu. Je to například historie, fotografování, divadlo, cestování nebo četba.

Jak zní vaše životní krédo?

Dát prostor schopným a poctivým lidem. Lidé, kteří tvrdí, že něco nejde, by neměli rušit ty, kteří to právě dělají.