Opavsko - Dotace na ekologické vytápění. O tu mohou domácnosti žádat u Státního fondu životního prostředí už zhruba od roku 2000.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

Redakci to potvrdila Martina Breuerová z krajského pracoviště v Ostravě. Dotaci má šanci získat každý, kdo nahradí kotel či kamna na fosilní paliva za moderní kotel na biomasu či tepelné čerpadlo, nebo si pořídí solární systém.

Poradenské služby jsou zdarma

Žadatelem může být pouze fyzická osoba, tedy majitelé rodinných domků nebo vlastník bytu, přičemž žádost o podporu mohou letos podat do 31. prosince na krajském pracovišti v Ostravě na ulici Českobratrské.

Jak Martina Breuerová dále uvedla, dotaci mohou získat i lidé, kteří výměnu kotle provedli již před vyhlášením programu. „Podporu je možné poskytnout pouze na ukončené akce, tedy na již instalovaná zařízení a to maximálně do 18 měsíců po jejich uvedení do provozu,“ řekla.

Podrobné informace včetně seznamu dokladů, které je zapotřebí k žádosti doložit, najdete na internetových stránkách Státního fondu životního prostředí www.sfzp.cz. Také krajská pracoviště, v tomto případě ostravské, nabízí po předchozí telefonické domluvě poradenské služby zdarma.

Kolik peněz může žadatel získat maximálně?

Co se týká výše podpory, u kotlů na biomasu může žadatel získat příspěvek do výše padesáti procent investičních nákladů, maximálně však padesát tisíc korun. Stejné to je i u solárních systémů na teplou vodu. Příspěvek ve výši padesáti procent pořizovacích nákladů, maximálně však šedesát tisíc, pak mohou lidé získat, pokud mají nainstalovaný solární systém na přitápění a teplou vodu.

Co se týká tepelných čerpadel, u těch poskytuje Státní fond životního prostředí příspěvek až do výše třiceti procent investičních nákladů, maximální částka je však šedesát tisíc korun. Podle slov Martiny Breuerové není tato dotace nároková, kdo ale splní podmínky vyhlášené pro daný rok, měl by jí získat.

Na co se dotace nevztahuje?

Nutno upozornit, že podpora se neposkytuje například na instalaci zařízení do objektů určených k individuální rekreaci či do průmyslových objektů, ani na instalaci kotle či čerpadla v novostavbách. Rovněž na kotle nebo čerpadla uvedené do provozu po 30. dubnu letošního roku, pokud lze objekt vytápět plynem nebo jej připojit na centrální zdroj tepla.