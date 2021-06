Tehdy byly v obci postiženy čtyři rodiny. Ze dvou rodinných domů vír sebral střechy úplně, jednu podle svědků tornádo nadzvedlo a odneslo téměř dvě stě metrů dál na sousedovu stodolu. Na dalších dvou byly střechy poškozeny, škody však byly způsobeny i na jiném majetku obyvatel.

Na osudný den si velmi dobře pamatuje také současný starosta Jaroslav Vlk, který ve zmíněném roce 2005 působil jako místostarosta. „Určitě jsem si na tuto událost vzpomněl. Nevím, co se to s naší zeměkoulí děje, že jsou tornáda až u nás, to nikdy nebývalo. U nás sice bylo „jen“ menší, ale uneslo to tehdy celou střechu, odhodilo ji o několik domů dál na stodolu,“ vzpomíná Jaroslav Vlk.

On sám tehdy pomáhal s odklízením. „Ještě s jednou slečnou jsme pak chodili po vesnici a vybírali jsme peníze, které jsme věnovali tomu občanovi na opravu střechy. Neměli jsme žádný účet, byla to jen taková tady naše místní obecní sbírka. Do toho roku 2005 to byla určitě nejhorší živelná katastrofa, která Třebom potkala,“ pokračuje.

Od té doby se zde staly i další smutné události, včetně vyhořelého domu a několika bleskových povodní. A ty zdaleka nejextrémnější se odehrály ve stejný den, jako tornádo na jihu Moravy. Tedy ve čtvrtek později večer. Voda a bahno zaplavily ulice i sklepy. „Přišel jsem domů ve tři hodiny ráno, pustil jsem si televizi, protože jsem nemohl spát a nestačil jsem se při pohledu na záběry z jižní Moravy divit. Je to obrovská smůla, něco neskutečného,“ dodává Jaroslav Vlk.