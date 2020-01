Pomyslný štafetový kolík v podobě organizování vánočních, velikonočních a farmářských trhů chce opavská radnice po pěti letech předat soukromé firmě či firmám. Slibuje si od toho ušetření peněz.

Jarní trhy. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Veronika Schindlerová

Nový vítr do plachet. Tak by se dala nazvat vize opavské radnice, která odklepla změnu v organizování trojice trhů, a sice vánočních, velikonočních a farmářských. Co se prvních dvou jmenovaných týká, tak do roku 2015 za nimi stála agentura, která kromě programu řešila i nájem prodejních míst na náměstí. Město ale nebylo spokojeno s úrovní trhů a rovněž se jim nepozdával ani malý prostor, který dostávali regionální prodejci.