Provoz dvorů bude upraven tak, aby byly dodrženy všechny hygienické zásady a zásady bezpečnosti a ochrany veřejnosti i zaměstnanců před COVID-19. „U návštěvníků bude vyžadováno dodržování bezpečnostních opatření stanovených vládou České republiky,“ upřesňuje provozně-technický náměstek TS Opava Martin Girášek.

Všechny zařízení pojedou podle letní otevírací doby. Dvůr v ulici Přemyslovců bude fungovat od pondělí do soboty od 11 do 17.30, do dvorů v Hálkové a Bílovecké ulici mohou Opavané vozit odpad od pondělí do pátku od 11 do 17.30 a v sobotu pak od 8 do 11 hodin.