Tříkrálová sbírka v okrese startuje, koledníci budou vybírat na dobrou věc

Nadcházející dny budou i na Opavsku patřit Tříkrálové sbírce. Koledníky s pokladničkami lze v regionu potkat už nyní.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

První polovina ledna patří už tradičně Tříkrálové sbírce. A Opavsko není v tomto směru žádnou výjimkou. Také v našem regionu budou ulicemi chodit Kašpar, Melichar a Baltazar, aby společně vybrali finanční dary od veřejnosti. Ty pak poputují na pomoc nemocným, handicapovaným a dalším potřebným lidem.

Tříkrálová sbírka probíhá pod taktovkou Charity České republiky.

V ČELE PRŮVODU PŮJDE VELBLOUD

V Opavě začala Tříkrálová sbírka už v pondělí 1. ledna a skončí v neděli 14. ledna. Tříkrálový průvod projde v pátek 5. ledna od 16 hodin od Ptačího vrchu částí Opavy, a to už podesáté. V jeho čele půjde tentokrát živý velbloud, následovaný třemi králi pod baldachýnem a posly a dary.

Králům dají podobu herci Slezského divadla Martin Táborský, Zdeněk Kapl a Jakub Stránský. Do rytmu účastníkům opět zahraje bubenický orchestr Boris a zazpívá pěvecký sbor Domino. Přes Ostrožnou ulici dojde průvod ke Slezskému divadlu, kde se tři králové s doprovodem pokloní u jesliček Ježíškovi, Marii i Josefovi a předají jim své dary. Všechny koledníky následně požehná opavský děkan Jan Czudek.

Velkou atrakcí pro děti mohou být také živé ovečky nebo fotokoutek, kde si mohou udělat pamětní fotografii. „Nápad na vylepšení průvodu živým velbloudem jsme měli už dřív, ale nikdy nevyšel. Teprve letos jsem se od známých dozvěděl, že někde u Kružberku bydlí člověk, který ho má. Spojil jsem se s ním, požádal o zapůjčení a plácli jsme si,“ řekl předseda charitní rady Ivo Mludek.

Dary z letošní sbírky jsou určeny nemocným seniorům a pacientům, o které pečuje charitní ošetřovatelská a hospicová služba. Připadnou též lidem, kteří se dostali do krizové situace nebo hmotné nouze, osobám s mentálním nebo duševním postižením v péči sociálně terapeutické dílny Radost a také těm, kteří pro různé handicapy nemohou najít práci a uplatnění nacházejí v chráněné technické dílně.

Pro koledníky jsou znovu připraveny soutěže i akce. Chybět nebude populární soutěž o šest chytrých mobilních telefonů, soutěž o poukázky do kravařského aquaparku nebo o knižní poukázky. Opakovat se bude i loňská úspěšná soutěž o nejkrásnější tříkrálové foto nebo selfie. Koledníci si mohou navíc zabruslit i zaplavat zdarma.

Slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky, spojené s losováním výherců chytrých mobilů a promítáním pohádky Mimi šéf, se uskuteční ve čtvrtek 25. ledna od 15.30 hodin v kině Mír.

NA HLUČÍNSKU SE ZAPOJÍ TISÍCOVKA DOBROVOLNÍKŮ

Tříkrálová sbírka bude probíhat také na Hlučínsku. Zde ji koordinuje Charita Hlučín a koledníci se postupně vypraví do celkem pětadvaceti obcí.

„Koledníků máme každoročně dostatek, takže se nestává, že bychom museli narychlo shánět nějaké další. Letos jich opět bude přibližně tisícovka. Jejich výběr probíhá na úrovni samotných obcí. Chodit bude přes tři sta skupinek,“ přiblížil ředitel hlučínské charity Pavel Sobol.

Co se zahájení samotné sbírky, která bude na Hlučínsku probíhat od pátku 5. do neděle 7. ledna, týká, žádný oficiální průvod jako třeba v Opavě se konat nebude. „Přípravy jsou opět v režii obcí. Co se ale uskuteční, bude závěrečné společné poděkování všem dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojí. Všichni se sejdeme na začátku března v bolatickém kině,“ pokračoval Pavel Sobol.

V posledních letech zároveň platí i to, že lidé věnují Tříkrálové sbírce stále více peněz. Například na Hlučínsku se v loňském roce podařilo vykoledovat 1 964 476 korun. „Náš rozsah je v podstatě od Ludgeřovic až po Třebom a Sudice. Samozřejmě platí, že ve větších obcích se vybere více peněz. Takže vévodí Hlučín či Kravaře. Výtěžek se zvyšuje,“ potvrdil.

A kam vlastně peníze, které koledníci na Hlučínsku vyberou, poputují? „Každý den se naše charitní rodina věnuje pomoci druhým. Zdravotníci, pečovatelky a osobní asistenti vyrážejí do všech koutů Hlučínska, aby pomohli potřebným přímo v jejich domácím prostředí. A právě výtěžek ze Tříkrálové sbírky nám umožní pokračovat v pomoci a být ještě přínosnější.

Za finanční dary pořídíme potřebné vybavení, včetně nákladných zdravotnických přístrojů a zařízení. Budou provedeny opravy v Domově svatého Mikuláše i dílně v Ludgeřovicích. Odpovídající zázemí vytvoříme i pro naše terénní služby v Hlučíně, chceme využívat například canisterapii.

O tom, kam všude peníze poputují, se mohou lidé dočíst v letáčcích, které dostanou od koledníků,“ popisoval Sobol.