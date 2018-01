Koledníci opět v akci. Letošní Tříkrálová sbírka byla zahájena

Do půlky ledna budou ulice v opavském okrese patřit koledníkům, kteří vybírají peníze v rámci Tříkrálové sbírky.

Naše redakce se v sobotu po jedné hodině odpolední připojila ke dvěma kolednickým skupinám, které obcházely domy na Kylešovském kopci v Opavě. Děti se převlékly za Baltazara, Melichara a Kašpara, obdržely křídy, pytlíky s cukrem a drobné dárky.

Následně se sedm koledníků s vedoucí Marcelou Krejčí rozdělilo na dvě části. U každého vchodu zazvonili na všechny zvonky a po vpuštění dovnitř mohla skupina u jednotlivých bytů odzpívat známou píseň My tři králové, předat dárek, popřát hodně štěstí, nadepsat tříkrálovou značku na rám dveří a převzít příspěvek.

Lidé byli připraveni a pro koledníky neměli nachystány jen peníze do kasičky, ale někteří přidali také sladkosti.

I když čas, který jsme strávili s oběma skupinami, se nesl v pohodovém duchu, ne vždycky je kolednická realita zrovna pozitivní. „Někde nám ukazují už z domu, že nás nechtějí a máme jít někam, že to je jejich soukromý pozemek. Je to ale různé, řada lidí nás vidí ráda a dá nám i nějakou sladkost,“ komentoval František Krejčí, jenž se zhostil role Baltazara.

Vzápětí ještě dodal: „Někdy to je i trochu nebezpečné. Jednou se stalo, že na nás chtěli pustit psa. Většinou je to ale fajn, zejména u starších lidí.“

Do Tříkrálové sbírky se zapojil už posedmé. Pravidelně se jeho lokalitou stávají ulice Tyršova, Bartoníčkova a okolí. V dnešní době jsou lidé podezřívavější, a proto se dle něj vyplatí každoročně chodit ve stejných skupinách.

„Lidé si nás už totiž pamatují. Někdy ale musíme objasňovat, co se stalo s předchozí skupinou, která domy obcházela před námi. Vysvětlujeme, že je to otázka věku, předchozí koledníci už byli velcí a my je nahradili. Například já jsem letos nahradil svou sestru.“

Koledování u Krejčích je už pomalu rodinnou tradicí. Sedmým rokem totiž do ulic vyráží i Františkova maminka. „Ze začátku se lidé obávali otevřít, ale teď už nás znají. Dokonce si myslím, že po těch letech nás vítají a čekají,“ popisovala Marcela Krejčí a ještě pokračovala:

„Dětí na koledování je neustále málo a vítáme každé dítě, které se připojí. Sama mám hodně dětí, takže jsme se zapojili ve velkém počtu. Nechala jsem to na nich, šly do toho dobrovolně. Akorát dcera je na vysoké škole, má zkoušky a musí se učit, proto to letos vzdala.“

Koledníkům se moc líbilo i letošní slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v Opavě, které i za účasti herců Slezského divadla proběhlo na Horním náměstí. „Bylo to moc krásné. Přišlo dost lidí a mělo to své kouzlo. Velkým zpestřením byl živý velbloud,“ uzavřel František Krejčí.