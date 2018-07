Tropy jsou tady, záchranáři varují před kolapsy

Tak je to konečně tady. Léto, jak má být. Od rána svítí sluníčko, teploty šplhají nad třicet stupňů. Kdo může, nehne se od bazénu.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Koza

Nicméně každá mince má dvě strany a tropické teploty s sebou mohou přinášet i značné nepříjemnosti. Vyprávět by o tom mohli záchranáři. Ti v horkých dnech zasahují v rámci Moravskoslezského kraje u desítek případů týdně.

„Celková výjezdová činnost je zhruba o patnáct procent vyšší, počet kolapsových stavů je navýšen o dvou až trojnásobek,“ řekl naší redakci tiskový mluvčí krajské záchranky Lukáš Humpl. Podle jeho slov mohou vysoké teploty lidem zkomplikovat zdraví.

„Jedná se především o několik skupin obyvatel, kterými jsou malé děti, senioři a chronicky nemocní. V některých případech může být horko jedním z faktorů, jež mohou přispět až k ohrožení života. V souvislosti s horkem jde zpravidla o postižení kardiovaskulárního systému,“ uvedl Lukáš Humpl s tím, že se každoročně v horkých dnech záchranáři setkávají s kolapsovými stavy, dechovými obtížemi, závratěmi, cévními mozkovými příhodami, ale i zvýšeným počtem epileptických záchvatů.

„U dětí i dospělých se pak objevují potíže spojené s dehydratací, úpalem a úžehem,“ podotkl a zmínil případ sedmdesátiletého muže, který zkolaboval v Opavě přímo na ulici. „Muž byl nedostatečně hydratovaný. Starší lidé a děti často nemívají pocit žízně, proto je třeba na to myslet,“ nechal se slyšet Lukáš Humpl. Zdůraznil také, že důležitý je samozřejmě dostatek tekutin i odpočinku. Především senioři by si pak podle něj měli přizpůsobit denní režim tak, aby se jejich organismus nadměrně nezatěžoval.

„Jedná se o takzvané termoregulační chování, do kterého spadá také to, že se přiměřeně oblékáme,“ zmínil. „Není ničím neobvyklým, že záchranáři najdou seniora s kolapsem oblečeného v několika vrstvách oděvu, a to i když je venku přes třicet stupňů. U malých dětí pak mají zase maminky strach, aby je neofouklo a nechtěně jim tak přivodí nemoc z přehřátí,“ dodal na závěr Lukáš Humpl.