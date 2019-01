OPAVA - Rada města na svém mimořádném zasedání vyjádřila nesouhlasné stanovisko k návrhu Miroslava Dresslera prohlásit tržnici kulturní památkou.

Muž procházející okolo dvou (vlevo a vzadu) ze čtyř budov bývalé tržnice. | Foto: DENÍK/Veronika Zahradníková

„Jménem všech sympatizantů občanského sdružení Za Opavu i všech těch uvědomělých občanů, kteří se na nás v této záležitosti se svými podněty obracejí, vám předkládám návrh na prohlášení objektů městské tržnice v Opavě za kulturní památku podaný u Ministerstva kultury ČR, odboru památkové péče,“ píše mimo jiné Miroslav Dressler v dopise opavskému magistrátu. Správní řízení v této věci zahájilo Ministerstvo kultury již před měsícem. Rada města, kterému objekt stále ještě patří, ovšem na svém mimořádním zasedání ze 4. května vyjádřila své zamítavé stanovisko. „Radní se tím zabývali a nesouhlasí, aby objekt tržnice byl prohlášen za kulturní památku,“ řekl včera odpoledne mluvčí opavského magitrátu Jan Šindler.

“Dle našeho názoru došlo k zásadní změně konstrukcí a dispozice stavby. Z původního stavu nebylo téměř nic zachováno. Budova je ve velmi špatném technickém stavu a její další užívání je více než v rozporu s bezpečnostními předpisy,“ komentují stav jedné ze čtyř budov radní ve svém usnesení. Ačkoli ve svém dopise Miroslav Dressler vystupuje jako sympatizant sdružení Za Opavu a mluví jménem dalších sympatizantů, podle mluvčího a předsedy sdružení Dalibora Halátka neexistuje mezi Miroslavem Dresslerem a sdružením žádná pojitost.

„Miroslav Dressler není člen sdružení. Na naši adresu přišly pouze dopisy, které odeslal na Ministerstvo kultury a magistrát. To, že je v korespondenci zmiňováno sdružení Za Opavu bez našeho vědomí, není v pořádku. Kdokoli by potom mohl zaštiťovat své návrhy za záměrem sdružení,“ sdělil Halátek. Autoří článku se Miroslava Dresslera pokoušeli opakovaně kontaktovat, ale do včerejška se jim to nepodařilo. Podle Halátka je největší problém v tom, že společnost Plaza, která chce v objektu tržnice postavit obchodně – kulturní centrum, se sdružením nekomunikuje a nepředstavila aktuální podobu projektu.

Vizualizace, kterou je možné vidět na internetových strákách společnosti, totiž aktuální není. „Dlouhou dobu společnost Plaza nereagovala na naše dopisy a nikdo dobře neví, jak současný návrh stavby vypadá. Vzhledem k tomu, že má zábavní centrum vyrůst v památkové zóně v centru města, mělo by mít určitou architektonickou hodnotu.

Až před pár dny se nám společnost Plaza ozvala, a ke schůzce s jejími zástupci dojde,“ dodal Halátek. Společnost Plaza údajně chce představit nové řešení stavby již v průběhu června. „Vizualizace na internetových stránkách již skutečně aktuální není. Oficiální představení nového projektu předpokládáme v průběhu června,“ sdělila ve svém prohlášení společnost Plaza.

Ta v současné době také zvažuje využití pivovarského dvora. Plaza Centers již jednala se společností Breda & Weinstein. „Předseda představenstva společnosti Breda & Weinstein Kamil Kolek deklaroval, že vítá vstup investora Plaza Centers do dané lokality a vyjadřil přesvědčení, že spolupráce obou výše uvedených partnerů bude prospěšná pro obě strany i pro Statutární město Opava a vytvoří důstojné podmínky pro vznik obchodně – kulturně – společenského centra Opavy v prostorách bývalé Městské tržnice a Pivovaru Zlatovar,“ hovoří dále vyjadření Plaza Centers.