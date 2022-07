Švédsko a Malta

Opavská bludiště se v tomto roce nacházejí poblíž školního statku, na poli za areálem školy a Kauflandem. Dostanete se do nich kolem statku dále dozadu až k cyklostezce na Otice, avšak odbočíte doprava. Pokud budete na pochybách, navedou vás cedule. Jak již bylo řečeno, bludiště jsou dvě a nejsou propojena.

„Letos předsedá Česká republika Evropské unii, a proto jsme se rozhodli tématicky připravit letní zábavy s poznáváním Evropské unie. Bylo potřeba vytvořit sedmadvacet států, proto jsme na některých místech, kde se nám podařilo domluvit pronájem většího pole, vytvořili státy dva. Každý je o stejné velikosti jako bludiště v předchozích ročnících,“ vysvětluje nám koordinátorka kukuřičných bludišť Dominika Jablonská. V případě slezské metropole se tak můžete vypravit do Švédska, které bylo otevřeno jako první, a nově už i na Maltu. Oba státy se rozkládají na jednom hektaru kukuřice, celková délka cest je 3,5 kilometru. „Státy si návštěvník musí projít každý zvlášť, u vstupu si vybere, do kterého se chce v danou chvíli podívat,“ přibližuje Dominika Jablonská.

V každém z pětadvaceti bludišť, které v Česku letos vznikly a Opavu nevyjímaje, jsou vyznačena města konkrétních států tak, jako byste v nich přímo byli. Příchozí se navíc dozví i řadu zajímavostí o navštívené zemi.

Kukuřici nebrat!

Bloudění v každém z opavských labyrintů zabere lidem minimálně hodinu a půl, pokud se tedy nechystají provést malou lest a projít kukuřicí „naskrz“. To by jim ale zkazilo nejen kýžený zážitek z bludiště, ale zároveň by mohli kukuřici i poničit, což není žádoucí. „Kukuřičné pole si pronajímáme od zemědělce, který pak zbylou kukuřici po sklizni využije podle svých potřeb, ať už třeba na siláž nebo na zrno. Proto vždy žádáme návštěvníky, aby kukuřici nelámali, neničili a neodnášeli si ji domů, jelikož je pak dále použita,“ upozorňuje Dominika Jablonská. Za šest let existence kukuřičných bludišť se prý ještě nestalo, že by se v nich někdo vyloženě ztratil. „I když někteří se v něm zdrží delší dobu. Například když obvyklé projití trvalo kolem hodiny a půl, tak tam strávili až čtyři hodiny,“ dodává s úsměvem Dominika Jablonská.

„Opavské“ Švédsko a Malta jsou o prázdninách otevřeny denně od 9 do 20 hodin. Ztratit se ve vysoké kukuřici mají zájemci možnost ještě i v září, kdy bludiště fungují v pátek od 14 do 18 a o víkendech a svátcích od 9 do 18 hodin. Další informace či novinky, třeba i o nočním bloudění, se dozvíte na https://www.kukuricaci.cz/ nebo na Facebooku Kukuřičáci.