Útočník Vítkovic válí za čtvrtou třídu a šampionátu se už nemůže dočkat. „Tomášek se těší, pořád o mistrovství mluví, sleduje, který hráč dorazí, kdo skončil, jak se našim daří v přípravě,“ pousmála se maminka Monika.

„Chtěl by i přímo na Slovensko, ale bohužel nejde to, to nás mrzí,“ dodala jedním dechem. U Lasáků se bude fandit v domácích podmínkách. „Nemyslete si, ale atmosféru budeme mít, i dresy vytáhneme,“ prozradila hokejistova mamínka. Malý Tomáš má i své oblíbence, a jelikož hraje za Vítkovice, je všem jasné, že jedničkou v národním týmu je pro něj Patrik Bartošák.

„Docela byl smutný, že odchází z Vítkovic pryč. Co vím, tak nejvíce by si přál v reprezentaci Rostislava Olesze,“ přiznala maminka. Je jasné, že medaili u Lasáků nejvíce přeji Čechům, ale zrak malého hokejisty se bude upírat i směrem k ruské Sborné. „Tomášek fandí v NHL Washingtonu, protože za něj hraje jeho velký oblíbenec Alexandr Ovečkin,“ přibližuje Monika Gadačová.

Malý hokejista si bude během šampionátu plnit i své sportovní povinnosti. „Teď si ještě užívá volna. Ale to mu příští týden končí. Bude chodit na hokejové kempy, ten první ho čeká v Kravařích. Jak to tak vidím, celý květen bude u nás jen o hokeji,“ zakončila Monika Gadačová hokejové povídáni.