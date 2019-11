Jestliže patříte mezi ty, kteří mají rádi vůni dřeva a jehličí a preferujete tedy živé vánoční stromečky oproti umělým, zbystřete. Na několika místech Opavy se už prodávají. Konkrétně například u prodejny Mountfield v opavské Krnovské ulici odstartoval prodej kavkazských jedlí už včera. Pravidelně si sem jezdí vybrat také Petra Gurecká.

„Dříve jsme jezdili pro stromek jinam, ale absolutně se to nedá srovnat s těmi pohádkově krásnými stromečky, které mají zde. Souměrné, zdravé, vždy nám vydrží až do Tří králů, kdy jej odstrojujeme,“ uvedla spokojená zákaznice. Ceny kavkazských jedlí dovážených z Dánska se zde pohybují podle velikosti a kvality od 349 do 899 korun.

Prvního prosince spustí prodej stromků také v Zahradním centru Komárov a potrvá až do Štědrého dne, a to denně od 9 do 18 hodin. Kromě již připravených stromků se můžete projít po plantáži a ten pravý si sami uřezat. Stejně jako to dělá Monika Miturová. „Máme to už jako takovou rodinnou tradici, rituál před Vánocemi. Nejvíc se na to těší děti, až se zas proběhnou mezi stromečky a vyberou ten nejkrásnější,“ sdělila s tím, že má alespoň jistotu čerstvého kusu.

Každoročně vedou u zákazníků jedličky. Letos poprvé bude ale prodejce David Slavata ze společnosti serviskomunalni.cz nabízet i borovice.

„Největší poptávka je po jedlích, ale na borovice se mne již několik klientů ptalo, tak jsem se rozhodl, že budou i ty,“ vysvětlil a doplnil, že borovice budou z oldřišovské plantáže.

Další pak má v Čermné ve Slezsku a v Tylově. S prodejem stromků začne David Slavata od neděle 8. prosince, a to na dvou tradičních opavských místech - na Kylešovském kopci ve staré kotelně v ulici Boženy Němcové a v Kateřinkách v Rolnické ulici vedle restaurace Astron. A jak to bude s cenou stromečků? „Zatím to vypadá tak, že bude stejná jako v minulém roce,“ uzavřel David Slavata.