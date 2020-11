Vzhledem k aktuální situaci se však oslava konala jen v okruhu zaměstnanců domova. Pozdravy a dárek jí poslal i náměstek hejtmana kraje Jiří Navrátil, který se mimo jiné účastnil také loňské oslavy 100. narozenin paní Otilie.

„Když jsem se přesně před rokem s paní Otilií v domově setkal, měl jsem možnost zažít velmi příjemné chvíle. Malé oslavy se tenkrát kromě lidí z domova účastnila také rodina oslavenkyně. Velice mě těšila znatelná blízkost, vlídnost a upřímná laskavost, která prostoupila celou místnost. O to více si dnes uvědomuji, jak tíživě a osamoceně se v těchto dnech musí lidé v domovech cítit, když je nemohou navštívit jejich blízcí. Paní Otilii přeji nejen co nejpevnější zdraví, ale také, aby ta těžká doba, kterou všichni prožíváme, byla co nejrychleji pryč,“ uvedl Jiří Navrátil, který má pod sebou na krajském úřadě právě sociální oblast.

Oslavenkyni přivezl kytici a dárkový koš s dobrotami, likérem a hřejivou noční košilí. Vše předal na zahradě pracovnici domova, která je s paní Otilií v blízkém kontaktu.

Otilie Moravcová pochází z jedenácti dětí, své dětství prožila ve Štěpánkovicích. Její otec pracoval jako správce stodoly, matka sloužila tamním pánům. Ona sama pak v mládí také pracovala ve službě. Mezi její záliby patřily ruční práce, milovala hudbu. Celý život se věnovala gastronomii, v tomto oboru nejen pracovala, ale stal se i jejím koníčkem. Vařila a pekla na svatby, její věnečky a koláčky byly vyhlášené v širokém okolí. S manželem Pavlem se po svatbě přestěhovali do Chuchelné, vychovali spolu pět dcer. Děti dělaly radost paní Otilii celý život a i dodnes ji jejich přítomnost velmi těší.