Událostí na náměstích: kluziště a rozsvěcení vánočního stromu

Bankovnictví a finanční služby - Bankovnictví a finanční služby Ostatní úředníci 16 000 Kč

Ostatní úředníci jinde neuvedení REFERENT/KA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadovaná kvalifikace: vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v oboru zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku ( dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění). , Charakteristika činnosti: Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a zákona č. 292/2013Sb., o zvláštních řízeních soudních, vše v aktuálním znění. Vedení spisové dokumentace o dětech v rozsahu daném zákonem, vyhodnocování situací dítěte a jeho rodiny, zastupování nezletilých dětí ve funkci opatrovníka a poručníka. Rozhodování o výchovných opatřeních, podávání návrhu k soudu, provádění sociálních šetření, poskytování sociálně - právního poradenství., Podílení se na pořádání případových konferencí., , Požadované doklady: , - Profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,, - výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, , - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání., , Přihlášku a výše uvedené přílohy zašlete (nebo doručte osobně na podatelnu MěÚ) na adresu:, Městský úřad Hlučín, Dagmar Suchánková, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín., Na obálku uveďte "NEOTVÍRAT, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ" a označte číslem výběrového řízení., , Lhůta pro podání přihlášky včetně příloh poštou: do 26.11.2018 (k tomuto datu musí být přihláška doručena),, v případě doručení na podatelnu MěÚ Hlučín: do 26.11.2018 do 10:00 hod., Přihlášky přijímáme pouze písemnou formou v listinné podobě., , VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SE BUDE KONAT VE ČTVRTEK DNE 29.11.2018 OD 8:00 HOD. V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI BUDOVY "C" MĚÚ HLUČÍN., POZVÁNKY NEBUDOU ZASÍLÁNY., , Více informací k výběrovému řízení, , Více informací k výběrovému řízení. Pracoviště: Město hlučín, Mírové náměstí, č.p. 24, 748 01 Hlučín. Informace: Dagmar Suchánková, +420 595 020 223.